Эти 2 две игры сегодня добавляют в подписку Game Pass





Подписка Xbox Game Pass на Xbox и PC сегодня пополняется сразу двумя новыми проектами.

Долгожданная игра Among Us наконец-то выходит на приставках Xbox One и Xbox Series X | S, сразу после релиза ее добавляют в Game Pass, как для консолей, так и для компьютеров. Отметим, что в Microsoft Store стоимость игры составляет $4,99.

Вторая игра, которую сегодня добавят в подписку Game Pass, это кооперативный шутер Aliens: Fireteam Elite. Проект вышел в августе этого года, и он получил не самые высокие оценки от игроков и критиков. Тем не менее, разработчики уже представили дорожную карту с планами развития игры, в ближайшее время она будет пополняться контентом.

Играйте в команде от 4 до 15 игроков онлайн или по локальному Wi-Fi-соединению и подготовьте свой космический корабль к отлету, но будьте осторожны: один или несколько случайных членов экипажа — предатели, которые хотят всех убить!

Действие кооперативного шутера на выживание от третьего лица Aliens: Fireteam Elite происходит в знаменитой вселенной «Чужого». Ваш отряд закаленных морпехов вступает в ожесточенную борьбу, чтобы сдержать натиск ксеноморфов.

