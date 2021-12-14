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Эти 2 две игры сегодня добавляют в подписку Game Pass

Эти 2 две игры сегодня добавляют в подписку Game Pass


Подписка Xbox Game Pass на Xbox и PC сегодня пополняется сразу двумя новыми проектами.

Долгожданная игра Among Us наконец-то выходит на приставках Xbox One и Xbox Series X | S, сразу после релиза ее добавляют в Game Pass, как для консолей, так и для компьютеров. Отметим, что в Microsoft Store стоимость игры составляет $4,99.

Вторая игра, которую сегодня добавят в подписку Game Pass, это кооперативный шутер Aliens: Fireteam Elite. Проект вышел в августе этого года, и он получил не самые высокие оценки от игроков и критиков. Тем не менее, разработчики уже представили дорожную карту с планами развития игры, в ближайшее время она будет пополняться контентом.

Among Us


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Among Us

Играйте в команде от 4 до 15 игроков онлайн или по локальному Wi-Fi-соединению и подготовьте свой космический корабль к отлету, но будьте осторожны: один или несколько случайных членов экипажа — предатели, которые хотят всех убить!
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Aliens: Fireteam Elite


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Aliens: Fireteam Elite

Действие кооперативного шутера на выживание от третьего лица Aliens: Fireteam Elite происходит в знаменитой вселенной «Чужого». Ваш отряд закаленных морпехов вступает в ожесточенную борьбу, чтобы сдержать натиск ксеноморфов.
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По материалам: newxboxone

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