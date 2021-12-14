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Эти 5 игр удалят из Game Pass в конце месяца – 31 декабря

Эти 5 игр удалят из Game Pass в конце месяца – 31 декабря


Сегодня стало известно о 11 новинках, которые пополнят подписку Game Pass во второй половине декабря. Все они выходят уже на этой неделе, и библиотека сервиса заметно пополнится, в том числе весьма интересными проектами. Но не обойдется праздничный декабрь и без удаления игр из подписки Game Pass.

Следующие 5 игр покинут подписку Game Pass в конце месяца – 31 декабря:



Pro Evolution Soccer 2021 (Xbox, xCloud)



The Little Acre (Xbox, xCloud)



Yakuza 0 (Xbox, PC, xCloud)



Yakuza Kiwami 1 (Xbox, PC, xCloud)



Yakuza Kiwami 2 (Xbox, PC, xCloud)

Напомним, что уже завтра, 15 декабря, из Game Pass удалят еще 6 игр.

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По материалам: newxboxone

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