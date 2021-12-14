Юрий Дудь выпустил интервью с автором "Масяни" Олегом Куваевым: о цензуре в интернете, эмиграции и продолжении мультсериала

Вадим Карасев

Героем нового интервью Юрия Дудя в его YouTube-шоу "вДудь" стал 54-летний автор культового мультсериала нулевых "Масяня" Олег Куваев. Помимо него, в новом выпуске Дудя также появился журналист Леонид Парфенов, который в свое время поспособствовал популярности сериала, рассказав о нем в своей программе "Намедни" на канале НТВ.





Куваев рассказал, что в 2006 году он эмигрировал в Израиль. Причина была не политическая, и личная: жена Куваева — израильтянка. Сейчас мультипликатор продолжает жить в Израиле и признается, что практически каждый день убеждается в правильности своего решения уехать из России.





Кадр из мультсериала "Масяня"

В разговоре с Дудем мультипликатор рассказал о своем отношении к цензуре и свободе творчества в интернете. Куваев отметил, что если к художнику придут со списком того, "что нельзя рисовать", то он "ничего не будет рисовать после такого".

Художник может делать что ему угодно вообще. Это же художник. Он не делает ничего плохого, он занимается творчеством. Поэтому в принципе художник имеет право делать все, что ему угодно, в своей области,

— сказал Куваев.





Олег Куваев

Куваев начал работу над сериалом "Масяня" в далеком 2001 году. Сначала сериал выходил в сети, а потом стал транслироваться и на телевидении. Куваев рассказал, что "Масяня" выходит и сейчас — посмотреть ее можно на YouTube-канале Masyanya Kuvaeva.

По признанию мультипликатора, некоторые свои идеи он не решается воплощать в творчестве из-за боязни цензуры.

У меня, например, есть интересная заметка сценария, которую я, наверное, никогда не сделаю, потому что очень много спорных вопросов возникает. Про сексуальное воспитание. У меня есть отличный совершенно сценарий, который я не могу сделать, потому что это вызовет вопросы у всех — и у ютуба, и у фейсбука, и у прочих цензур,

— поделился он.





Действие мультсериала "Масяня" происходит в основном в Санкт-Петербурге. Его главная героиня Масяня носит короткий красный топ и синюю мини-юбку. Зрителям она запомнилась своими саркастическими замечаниями и резкими суждениями. Ее главные друзья — Хрюндель и Антон, над которыми она часто иронично подшучивает.Мариана Панкина