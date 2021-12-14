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К 26 декабря в округах Иркутска установят 16 новых искусственных елей

К 26 декабря в округах Иркутска установят 16 новых искусственных елей

16 новых искусственных елей установят в округах Иркутска. Также городские пространства к Новому году украсят более 20 объемных световых фигур, около 30 гирлянд, появится четыре фотозоны. Все оформленные площадки оснащены видеонаблюдением. Завершить работы планируется до 25 декабря.

Напомним, в этом году на украшение улиц и общественных пространств 35 избирательным округам по инициативе депутатов выделено 17 миллионов рублей. Решение поддержали на заседании комиссии по социальной политике городской думы. Места определили совместно с жителями, сообщает пресс-служба администрации Иркутска.

– Новогодние зеленые красавицы высотой от пяти до семи метров появятся во всех округах города. Искусственные ели установят в скверах по улицам Шахтерская, Розы Люксембург, Сибирских Партизан, Баумана, рядом с остановкой «Школьная», у хоккейного корта в микрорайоне Березовый в Ново-Ленино, на площади «50 лет Октября», на территории общественного пространства между ледоколом Ангара и парком «Солнечный бульвар», на улицах Радищева и Красноярской, на «площади ракетчиков» в микрорайоне Зеленый, на бульваре Рябикова, на территории корта на 4-ой Железнодорожной, а также около ТЦ «Бум». Еще две десятиметровых ели появятся в рощах «Синюшина гора» и «Звездочка». Рабочие уже приступили к монтажу конструкций, – сообщили в МАУ «Праздник».

Живые ели появятся на улицах Трилиссера, Вилюйская и Маршала Жукова. Территории площадей, скверов и дворов украсят новые гирлянды. Оформление дополнят световые скульптуры. Так, например, на улице Баумана появится две объемных фигуры в виде шара. Такие же установят на бульваре Рябикова и улице Карла Либкнехта. Еще два шара используют в оформлении хоккейного корта «Авиатор». На Сибирских Партизан к празднику засияют «Часы-арка» и «Три Деда Мороза». Композиция с главным волшебником Нового года появится и на территории школы №32. Перед центральным входом в школу №76 установят сразу три фигуры: «Олень», «Елочка» и «Медведь». На улице Александра Невского будет смонтирована объемная световая фигура в виде свечи.

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По материалам: irk

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