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«КАМАЗ» разработает систему учета автозапчастей в блокчейне Everscale

«КАМАЗ» разработает систему учета автозапчастей в блокчейне Everscale


«КАМАЗ» и TON Labs, ключевой участник экосистемы Everscale (ранее Free TON), заключили соглашение о поэтапной интеграции блокчейна в продукты автопроизводителя. Об этом говорится в пресс-релизе. 


В результате «КАМАЗ» станет первым промышленным предприятием, где блокчейн используется в операционной деятельности.


На первом этапе партнеры должны разработать систему записи в блокчейн Everscale информации о каждой детали, которую производят на заводах «КАМАЗа» или поставляют партнеры компании. 


В сервисные центры планируют внедрить интерфейсы по приему и списанию запчастей, которые продают или используют для гарантийного ремонта. Согласно заявлению, появится мобильное приложение для поиска необходимых оригинальных деталей.


В TON Labs отметили, что инициатива снизит число контрафакта. Также «КАМАЗ» начнет получать «быструю обратную связь» о запчастях от сервисных центров. Последние, в свою очередь, смогут отказывать в гарантийном обслуживании в случае поломок из-за использования неоригинальных деталей. 


Напомним, в мае платформа HumanVenture использовала сеть Everscale в проекте «Продкарта». В рамках проекта нескольким тысячам малоимущих семей выдали продовольственные карты, которые можно использовать для покупки продуктов питания и товаров первой необходимости в магазинах «Пятерочка» и «Магнит».



# Экономика
По материалам: ForkLog

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