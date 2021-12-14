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Каток на острове Конный зальют к 24 декабря

Каток на острове Конный зальют к 24 декабря

Уже традиционно в декабре на острове Конный в Иркутске заливают каток площадью 3 900 квадратных метров. В минувшие выходные специалисты МУП «ИркутскАвтодор» приступили к первому этапу работы. На протяжении нескольких недель для этого здесь не выметали снег, формируя плотное основание — «снежную подушку». Льдом будет покрыта вся территория, включая пешеходные дорожки.

«Заливка катка ведется последовательно, слой за слоем. После того, как „снежная подушка“ сформирована, ее фиксируют водой. Каток будут заливать еще несколько раз, выравнивая поверхность льда с помощью спецтехники. Пока не сформированы все слои льда, кататься на коньках нельзя. Завершить работы планируем к 24 декабря», — рассказали в МКУ «Городская среда», на содержании которого находится общественная территория, сообщает пресс-служба администрации Иркутска.

К новогодним праздникам на острове Конный построят ледяной лабиринт размером 36 на 36 метров. Вблизи детской площадки уже установили 14-метровую новогоднюю елку. Также здесь появятся девять ледовых скульптур по мотивам популярных мультфильмов. Атмосферу новогодней сказки создаст фотозона, где все желающие смогут сфотографироваться с Дедом Морозом, Снегурочкой и Ильей Муромцем.

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По материалам: irk

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