Крупнейшая фондовая биржа Бразилии запустит криптовалютные продукты

Крупнейшая в Латинской Америке фондовая биржа B3 (биржа Сан-Паулу) планирует в 2022 году выйти на криптовалютный рынок. Согласно InfoMoney, площадка рассматривает запуск серии продуктов, в том числе ETF, OTC и кастодиального сервиса.

О планах рассказал президент материнской компании платформы Гилсон Финкельштайн во время конференции с инвесторами.

«Для нас это естественное решение — выйти на нерегулируемый криптовалютный рынок. Мы не станем биржей, но готовы предложить услуги в качестве Crypto-as-a-Service для тех, кто намерен торговать цифровыми активами», — отметил он.

Топ-менеджер в качестве опций упомянул хранение криптовалют, токенизацию активов, выход на внебиржевые платформы, предоставление доступа к ликвидности в режиме 24/7 и обеспечение эффективности при размещении капитала.

В планах B3 также запуск криптовалютного биржевого фонда после определения его базовой составляющей.

Напомним, Бразилия второй в мире одобрила биткоин-ETF. В дальнейшем местный регулятор разрешил торги Ethereum-ETF.

В августе президент Банка Бразилии заявил о работе с Комиссией по ценным бумагам над созданием нормативно-правовой базы для криптоиндустрии.



