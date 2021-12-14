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Ксению Собчак обматерил Константин Богомолов

Ксению Собчак обматерил Константин Богомолов
Ведущая и журналистка Ксения Собчак получила от мужа за неисполнение своей работы. Ксении Собчак неожиданно досталось от мужа Константина Богомолова. В Сети появился ролик, в котором режиссер гневно отчитывает телеведущую за то, что она пропустила недавнее светское мероприятие из-за усталости и работы. Он не стеснялся в выражениях и даже прибег к нецензурной брани в разговоре с супругой, предсказав, что, если она и дальше будет отсиживаться дома, ее ждет незавидное будущее. «Что значит ты работала?! Вот это и есть твоя работа! Идиотка, тебя все забудут скоро, дура, если ты не будешь ходить туда! Я посмотрел «Сториз», там все были, все. Дура!.. Ты же потом будешь ныть: «Меня все забыли, меня все забыли, меня никуда не зовут». Тебя в кои-то веки позвали — ты не пошла, идиотка. Быстро завтра ищешь любое светское мероприятие и идешь туда», — попытался образумить Ксению режиссер.
Ксения Собчак с мужем Подписчики Собчак сначала опешили от грубости Богомолова, но телеведущая дала понять, что ее муж всего лишь шутит, изображая из себя коуча, и никакой реальной ссоры между ними не было. Однако в соцсетях все равно то и дело появляются слухи про проблемы в браке звездной пары. Некоторые не верят, что союз супругов, сыгравших свадьбу в 2019 году, продержится долго и предрекают им скорое расставание. Фолловеры отметили, что пусть и шуточные, но ругательства Константина в адрес супруги уже о многом говорят. «Я понимаю, что это «шутка юмора», но даже мне от этих эпитетов и грубости стало неприятно», «И мне противно. Они друг друга стоят», «Я не понимаю, как можно радоваться, когда твой близкий человек с таким выражением лица и таким тоном говорит тебе в лицо почти сплошные матерные слова. А ты сидишь и смеешься», «Да ладно, она его, наверное, называет «старое г...но». Иначе это спокойствие не объяснить», — отметили в комментариях.  
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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