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Лариса Гузеева призналась, что собственный ребенок очень обидел ее

Лариса Гузеева призналась, что собственный ребенок очень обидел ее
Ведущая Лариса Гузеева рассказала об отношениях с детьми. Звезда «Жесткого романса», артистка вернулась к съемкам шоу «Давай поженимся!» на Первом канале. Здесь телесваха помогает одиноким сердцам обретать друг друга. Обсуждая личную жизнь героев, актриса иногда раскрывается сама, причем довольно откровенно и неожиданно. В новом выпуске передачи речь зашла о детях, которые иногда причиняют невероятную боль своим родителям, в особенности матерям.
Лариса Гузеева «Ни от кого обиднее мы не получаем ударов, как от своих детей», — согласилась актриса. Гузеева разоткровенничалась, что недавно получила от собственного ребенка удар: «Один из моих детей недавно сказал мне: «Лучше бы у тебя денег не было. Но ты бы была со мной». Меня эта фраза теперь будет преследовать всегда». Кто именно — сын или дочь — так больно уколол ее, она не сказала. Напомним, что у Гузеевой есть 29-летный сын Георгий Толордава и 21-летняя дочь Ольга Бухарова.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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