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Ларисе Долиной пришлось экстренно искать замену Григорию Лепсу

Ларисе Долиной пришлось экстренно искать замену Григорию Лепсу
66-летняя певица Лариса Долина хотела выступать с Григорием Лепсом. Исполнительница хита «Погода в доме» ответственно готовилась к новогоднему концерту. Артистка должна была петь вместе с 59-летним Григорием Лепсом. Однако тот внезапно заболел. Артистке пришлось в экстренном порядке менять композицию. Долину выручила бывшая участница группы «Сливки» Карина Кокс. На шоу «Дуэты» недавно они исполнили песню «Льдинка» из раннего творчества Долиной. А теперь решили повторить.
Григорий Лепс На концерт Лариса пришла в обтягивающем коротком платье, оголившем стройные ноги артистки. Певица сделала вечерний макияж с акцентом на глазах. Волосы звезды были уложены в объемную прическу с крупными волнами. С лица Долиной весь вечер не сходила улыбка, несмотря на сорвавшиеся планы. «Сегодня был странный день: мне днём позвонили и объявили, что наш дуэт с Лепсом на сегодня отменяется из-за внезапной Гришиной болезни. Гриша, пожалуйста, поправляйся! Самое главное — это здоровье. А где презентовать нашу с тобой премьеру, мы обязательно придумаем!» - заверила исполнительница хита «Любовь и одиночество».
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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