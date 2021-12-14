Лев Лещенко жестко высказался о хамстве в шоу-бизнесе

Певец Лев Лещенко считает, что свобода слова привела к тому, что все могут оскорблять друг друга. Артист один из столпов российского шоу-бизнеса. Он не раз признавался, что сейчас на сцене царит разгул и мракобесие, и ему это совсем не нравится. Многие ругают СССР за то, что там была цензура и артистов притесняли, но 79-летнего Лещенко это нисколько не смущает. Ведь в те времена было уважение к профессии, к труду, а также к самим звездам — в 2000-е все это безвозвратно ушло и на сцене творится непонятно что. «Сейчас что, уважение к артистам есть какое-то, скажите мне?! Сейчас блогеры, тик-токеры, и вся страна поет, твою мать. Какой-нибудь Дробыш может публично оскорбить Киркорова, или какой-нибудь блогер начинает распространяться и говорить гадости о каком-то писателе, или художнике. Вот в чем дело. Вот эта вседозволенность, она не есть свобода», — говорит Лев Валерьянович.Лев Лещенко Легендарный исполнитель не считает, что свобода слова привела к тому, что мы сейчас имеем. В шоу-бизнесе все забыли про творчество, интересны только скандалы, хайп и сплетни. Уже давно никто не слушает и не разбирает песни. «Свобода, это сознание собственного… Как большевики говорили: свобода — это осознанная необходимость. И это очень правильно», — говорит Лещенко «Собеседнику». Сам он старается не вступать в конфликты с другими артистами и звездами, так как по натуре миролюбивый человек. Кроме того, ему есть, чем заняться в свободное время: он еще не все сказал в творчестве. Лещенко понимает тех, кто ностальгирует по временам СССР и жалеет, что мы потеряли великую сверхдержаву. Кто в этом виноват — еще предстоит выяснить. «Я не экономист, я не знаю, может быть, это правильно было. Переход к рынку был. Но просто бандитский переход к рынку, самый настоящий, в полном смысле этого слова. И был бандитизм. Да и сегодня у нас не рыночные отношения, а черте какие! Полуворовские, хаосные», — признается музыкант.