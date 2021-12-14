Люди каких Знаков Зодиака втайне недолюбливают Скорпионов

Вадим Карасев

Скорпионы — одни из самых таинственных людей, которые нередко поступают наперекор всем вокруг. Есть несколько Знаков Зодиака, которые их по меньшей мере недолюбливают.

У каждого из Знаков Зодиака есть определенные достоинства, но бывают также и темные стороны, которые заставляют окружающих людей относиться к ним с негативом. Скорпионы в этом плане не являются исключением.

Близнецы и Стрельцы

Представители этих двух Знаков Зодиака обожают дружить со всеми и поддерживать общение с большим количеством людей. Они очень не любят, когда их ревнуют, контролируют или просто ограничивают в общении. Скорпионы же — собственники, и им нужно постоянное подтверждение чужой любви и уважения.

Дева

Девы не любят Скорпионов за их циничность и болезненный сарказм. Если Овны поддерживают такой тип общения с обоюдными шутками, то Девы этого просто не понимают. Еще их раздражает то, что Скорпионы постоянно ведут себя так, словно они знают все на свете. Это умные люди, но не настолько, насколько кажется им самим.

Другие Скорпионы

Скорпион со Скорпионом — это ужасное сочетание. Эти люди могут ужиться друг с другом только в одном случае — если они оба будут избегать прямолинейности. Представители данного Знака очень не любят, когда их критикуют или ругают. Они воспринимают это всегда в штыки, но зато сами не прочь сделать кому-то замечание между делом, что порой очень бесит.

Рыбы

Скорпионы — очень требовательные люди, а Рыбы не любят, когда от них требуют чрезмерно много. Точнее, они просто не могут справиться с потоком заданий, просьб и приказов со стороны Скорпионов. Более того, последние еще и любят доминировать над людьми. Если на других это не особо работает, то Рыбы не могут ничего сказать поперек, особенно если речь идет об отношениях подчиненный-начальник.