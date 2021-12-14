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Лунный день сегодня 14 декабря 2021 года

Лунный день сегодня 14 декабря 2021 года

Провести день удачно и не привлечь неприятности помогут советы астрологов. Их рекомендации, отраженные в лунном календаре, позволят обрести уверенность и справиться с любыми запланированными делами.


Этот вторник будет благоприятным днем недели. Эксперты сайта dailyhoro.ru отмечают, что 14 декабря будет пик звездопада, а значит, настало время исполнения заветных желаний. В целом эти сутки пройдут без особых проблем, если настроиться на волну оптимизма и довериться своей интуиции. Внутренний голос поможет обойти невзгоды.

Фаза Луны: начинается 10 лунный день, который растущая Луна проведет в созвездии Тельца. В эти сутки без задержек и проблем продвигаются любые дела, однако астрологи рекомендуют заранее составить список задач, чтобы посвятить время действительно важной работе.

Магнитные бури 14 декабря: на этот день магнитных бурь не прогнозируется.

Что принесет удачу сегодня


исполнение желаний;
заключение сделок;
ведение финансовых дел;
создание уюта;
романтические отношения;
путешествия;
духовные практики;
обретение гармонии.

Что отпугнет успех в этот день


рассеянность;
конфликты;
переутомление.

Домашние дела по лунному календарю

Вторник — один из самых удачных дней для того, чтобы заняться наведением уюта и порядка в своем доме. Этот день создан для тех, кто любит комфорт: астрологи рекомендуют уделить время своему жилищу, чтобы чувствовать себя в безопасности и создать настоящее место силы в квартире. Удачен вторник и для путешествий, приема гостей, а также уединения. Любые дела, которые воодушевляют, будут уместными и не только принесут хорошее настроение, но и помогут привлечь удачу.

Одежда и талисманы в этот вторник

В этот день удачу принесут природные оттенки зеленого, коричневого и голубого. Эти цвета помогут сохранить внутреннюю гармонию и равновесие, а также провести день без перепадов настроения и неприятностей. Сохранить оптимистичный настрой помогут и украшения из золота. Из камней-талисманов на этот день подойдут опал, гематит и сердолик.


Любовь и общение 14 декабря

Вторник — прекрасное время для налаживания личных и деловых отношений. В этот день можно завершить период конфликтов и найти общий язык с близкими людьми. Астрологи рекомендуют проявить чуткость и отзывчивость, чтобы сгладить острые углы и как можно быстрее найти компромиссные решения. Повезет сегодня и тем, кто находится в поиске отношений: привлечь любовь во время пика звездопада будет значительно проще.

Финансы и работа в 10 лунный день

Во вторник можно смело заниматься намеченными делами, перенимать новый опыт и заниматься самообразованием. День хорош как для ведения текущих дел, так и для новых экспериментов, обоснованного риска и финансовых операций. Астрологи рекомендуют не спешить с выводами и доверять своим предчувствиям, чтобы привлечь успех в нужной сфере. Неплохо во вторник будет продвигаться и научная работа, связанная с поиском и систематизацией полученной информации.

Настроение и здоровье по лунному календарю

В этот вторник настроению и здоровью не будет угрожать ничто, если не переутомляться и привлекать позитивные мысли. Своевременный отдых и любимые занятия помогут начать и завершить день на хорошей ноте. Уместными будут физические нагрузки, а также духовные практики, позволяющие управлять энергией и настроением.

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По материалам: dailyhoro.ru

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