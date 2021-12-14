Лунный календарь на 2022 год

Вадим Карасев

Луна — это, пожалуй, самый важный космический объект, поскольку она находится ближе всего к Земле. Чтобы быть в курсе того, каким является тот или иной день или период, важно заглядывать в лунный календарь. Это поможет вам стать успешнее в 2022 году.

Давно известно ,что Луна влияет на состояние людей как в физическом, так и в эмоциональном плане. Помните о том, что не бывает нерешаемых проблем — есть лишь неправильно выбранные стратегии.

Убывающая Луна в 2022 году

В большинстве случаев убывающая Луна является тем периодом времени, когда нужно заниматься спокойными делами, отдыхать и не рисковать. Пока ночное светило убывает, люди более собраны, внимательны. В такие периоды можно совершать дорогостоящие покупки, но нельзя переутомляться, потому что ночное светило либо очень медленно восполняет нашу энергию, либо не делает этого вовсе. Вот все периоды убывания Луны в этом году:

Новолуния в 2022 году

1 января;с 19 по 31 января;с 17 февраля по 1 марта;с 19 по 31 марта;с 17 по 29 апреля;с 17 по 29 мая;с 15 по 28 июня;с 14 по 27 июля;с 13 по 26 августа;с 11 по 25 сентября;с 10 по 24 октября;с 9 по 23 ноября;с 9 по 22 декабря.

Новая Луна — это крайне кратковременная фаза ночного светила, завершающая период убывания. Энергия Луны в такие дни минимальна и обновляется за короткий промежуток времени. Многие ошибочно думают, что в этот день нужно много работать, но это не всегда так. Все зависит от множества факторов. Вот все дни обновления Луны, которые ждут нас в этом году:

Растущая Луна в 2022 году

2 января;1 февраля;2 марта;1 апреля;30 апреля;30 мая;29 июня;28 июля;27 августа;26 сентября;25 октября;24 ноября;23 декабря.

Рост Луны — это время активности. Ночное светило в этой фазе очень эффективно восстанавливает утраченные нами силы, поэтому можно смело заниматься любой работой — хоть интеллектуальной, хоть физической. Пока Луна растет, не стоит лениться и бездельничать. Любая работа в такие периоды спорится, а трудности преодолеваются на раз-два. Вот периоды, в которые Луна будет в такой фазе:

Полнолуния в 2022 году

с 3 по 17 января;со 2 по 15 февраля;с 3 по 17 марта;со 2 по 15 апреля;с 1 по 15 мая;с 31 мая по 13 июня;с 30 июня по 12 июля;с 29 июля по 11 августа;с 28 августа по 9 сентября;с 27 сентября по 8 октября;с 26 октября по 7 ноября;с 25 ноября по 7 декабря;с 24 по 31 декабря.

Полная Луна — это время, когда энергия ночного светила максимальна. Луна становится настолько сильной, что может провоцировать появление проблем. Опять-таки, это происходит не всегда: все зависит от Знака Зодиака, в котором пребывает Луна, а также от настроения других ночных светил. Однако в большинстве случаев в такие дни стоит быть осторожнее. Вот все Полнолуния 2022 года:

18 января;16 февраля;18 марта;16 апреля;16 мая;14 июня;13 июля;12 августа;10 сентября;9 октября;8 ноября;8 декабря.