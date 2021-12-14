Лунный календарь на 2022 год
Луна — это, пожалуй, самый важный космический объект, поскольку она находится ближе всего к Земле. Чтобы быть в курсе того, каким является тот или иной день или период, важно заглядывать в лунный календарь. Это поможет вам стать успешнее в 2022 году.
Давно известно ,что Луна влияет на состояние людей как в физическом, так и в эмоциональном плане. Помните о том, что не бывает нерешаемых проблем — есть лишь неправильно выбранные стратегии.
Убывающая Луна в 2022 году
В большинстве случаев убывающая Луна является тем периодом времени, когда нужно заниматься спокойными делами, отдыхать и не рисковать. Пока ночное светило убывает, люди более собраны, внимательны. В такие периоды можно совершать дорогостоящие покупки, но нельзя переутомляться, потому что ночное светило либо очень медленно восполняет нашу энергию, либо не делает этого вовсе. Вот все периоды убывания Луны в этом году:
1 января;
с 19 по 31 января;
с 17 февраля по 1 марта;
с 19 по 31 марта;
с 17 по 29 апреля;
с 17 по 29 мая;
с 15 по 28 июня;
с 14 по 27 июля;
с 13 по 26 августа;
с 11 по 25 сентября;
с 10 по 24 октября;
с 9 по 23 ноября;
с 9 по 22 декабря.
Новолуния в 2022 году
Новая Луна — это крайне кратковременная фаза ночного светила, завершающая период убывания. Энергия Луны в такие дни минимальна и обновляется за короткий промежуток времени. Многие ошибочно думают, что в этот день нужно много работать, но это не всегда так. Все зависит от множества факторов. Вот все дни обновления Луны, которые ждут нас в этом году:
2 января;
1 февраля;
2 марта;
1 апреля;
30 апреля;
30 мая;
29 июня;
28 июля;
27 августа;
26 сентября;
25 октября;
24 ноября;
23 декабря.
Растущая Луна в 2022 году
Рост Луны — это время активности. Ночное светило в этой фазе очень эффективно восстанавливает утраченные нами силы, поэтому можно смело заниматься любой работой — хоть интеллектуальной, хоть физической. Пока Луна растет, не стоит лениться и бездельничать. Любая работа в такие периоды спорится, а трудности преодолеваются на раз-два. Вот периоды, в которые Луна будет в такой фазе:
с 3 по 17 января;
со 2 по 15 февраля;
с 3 по 17 марта;
со 2 по 15 апреля;
с 1 по 15 мая;
с 31 мая по 13 июня;
с 30 июня по 12 июля;
с 29 июля по 11 августа;
с 28 августа по 9 сентября;
с 27 сентября по 8 октября;
с 26 октября по 7 ноября;
с 25 ноября по 7 декабря;
с 24 по 31 декабря.
Полнолуния в 2022 году
Полная Луна — это время, когда энергия ночного светила максимальна. Луна становится настолько сильной, что может провоцировать появление проблем. Опять-таки, это происходит не всегда: все зависит от Знака Зодиака, в котором пребывает Луна, а также от настроения других ночных светил. Однако в большинстве случаев в такие дни стоит быть осторожнее. Вот все Полнолуния 2022 года:
18 января;
16 февраля;
18 марта;
16 апреля;
16 мая;
14 июня;
13 июля;
12 августа;
10 сентября;
9 октября;
8 ноября;
8 декабря.