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Майнеры добыли 90% монет от общей эмиссии биткоина

Майнеры добыли 90% монет от общей эмиссии биткоина


На блоке #714 000 сеть биткоина достигла момента, когда осталось добыть 2,1 млн BTC или 10% от доступного объема эмиссии.


https://twitter.com/lopp/status/1470368784938672140

Однако, по данным CTO Casa Джеймсона Лоппа, показателя в 18,9 млн добытых монет цифровое золото достигло только через 32 блока. Это связано с тем, что некоторые первые майнеры не востребовали вознаграждение.


По этой же причине общее предложение криптовалюты не будет равно 21 млн BTC, как предусмотрено алгоритмом. 


Кроме того, ранее специалисты Chainalysis подсчитали, что 3,79 млн BTC могут быть утрачены навсегда. Теоретически эти монеты существуют, однако не участвуют в обороте.


Также около 1 млн BTC хранится на адресах, которые связывают с создателем первой криптовалюты Сатоши Накамото. Биткоины были добыты на ранних этапах развития сети и с тех пор не перемещались.


Накамото оставил последнее публичное сообщение на форуме BitcoinTalk 11 лет назад.


Предполагается, что лимита эмиссии цифровое золото достигнет приблизительно в 2140 году, поскольку из-за регулярных халвингов темп выпуска монет постепенно стремится к нулю.


Напомним, после состоявшегося в мае 2020 года уполовинивания вознаграждения за добытый блок его размер составляет 6,25 BTC.

# Экономика
По материалам: ForkLog

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