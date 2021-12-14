Мария Миронова призналась, что ее младшего сына постоянно сравнивают со знаменитым дедом

Актриса Мария Миронова сравнила фото отца Андрея Миронова и младшего сына Федора и высказалась об их сходстве. Мария Миронова родила второго сына уже в 46-летнем возрасте. Теперь младшему внуку Андрея Миронова уже два года, а старший в следующем году отметит 30-летний юбилей.Мария сразу не стала скрывать очаровательного белокурого Федора. Актриса регулярно публикует новые кадры с малышом. Поклонники с удовольствием разглядывают милую внешность мальчугана, а многим он кажется, удивительно похожим на своего знаменитого деда. Теперь Мария опубликовала коллаж, состоящий из фото отца Андрея Миронова и сына Федора.Андрей Миронов и его внук Федор «Мне постоянно пишут о схожести. Честно, не очень вижу. Кто то считает, что люди находят схожесть просто потому, что человек известный и любимый — я с этим согласна🤗👋💟, но тем не менее кажется, что некоторая связь существует, несмотря на то, что прямой схожести нет», — отметила Миронова. «Порода одна! 👍», пришла к выводу Дарья Повереннова. «А я с первых фоток увидела похожесть во взгляде ! Но и Вы, Мария, похожи на отца, а малыш на Вас. Я так вижу😍🙌», «Мария Голубкина больше всех похожа на Андрея Миронова. Как вот так бывает?», «Есть сходство, но вы больше похоже на папу🤗🔥🔥🔥», «Красивый малыш, и правда похож и на дедушку и на Вас», «Ваш сын- вылитый дедушка!», — обсуждают внешность Федора поклонники.