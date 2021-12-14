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Мария Миронова призналась, что ее младшего сына постоянно сравнивают со знаменитым дедом

Мария Миронова призналась, что ее младшего сына постоянно сравнивают со знаменитым дедом
Актриса Мария Миронова сравнила фото отца Андрея Миронова и младшего сына Федора и высказалась об их сходстве. Мария Миронова родила второго сына уже в 46-летнем возрасте. Теперь младшему внуку Андрея Миронова уже два года, а старший в следующем году отметит 30-летний юбилей.
Мария сразу не стала скрывать очаровательного белокурого Федора. Актриса регулярно публикует новые кадры с малышом. Поклонники с удовольствием разглядывают милую внешность мальчугана, а многим он кажется, удивительно похожим на своего знаменитого деда. Теперь Мария опубликовала коллаж, состоящий из фото отца Андрея Миронова и сына Федора.
Андрей Миронов и его внук Федор «Мне постоянно пишут о схожести. Честно, не очень вижу. Кто то считает, что люди находят схожесть просто потому, что человек известный и любимый — я с этим согласна🤗👋💟, но тем не менее кажется, что некоторая связь существует, несмотря на то, что прямой схожести нет», — отметила Миронова. «Порода одна! 👍», пришла к выводу Дарья Повереннова. «А я с первых фоток увидела похожесть во взгляде ! Но и Вы, Мария, похожи на отца, а малыш на Вас. Я так вижу😍🙌», «Мария Голубкина больше всех похожа на Андрея Миронова. Как вот так бывает?», «Есть сходство, но вы больше похоже на папу🤗🔥🔥🔥», «Красивый малыш, и правда похож и на дедушку и на Вас», «Ваш сын- вылитый дедушка!», — обсуждают внешность Федора поклонники.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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