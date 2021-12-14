"Мастерская новых медиа" выпустила более 220 специалистов в сфере PR и новых медиа в 2021 году

Вадим Карасев

Более 140 специалистов в сфере новых медиа и более 80 специалистов в области стратегических коммуникаций стали выпускниками образовательной программы "Мастерская новых медиа" в 2021 году. Программа по подготовке специалистов в области интернет-коммуникаций организована АНО "Диалог" и президентской платформой "Россия – страна возможностей" на базе ее образовательного центра – Мастерской управления "Сенеж".

Программа стартовала 26 августа в Москве, в ней уже прошли обучение более 140 медийщиков и более 80 PR-специалистов из 59 регионов России.

На встрече с выпускниками Мастерской первый заместитель руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко высоко оценил программу и отметил, что "Мастерская новых медиа" должна развиваться, а ее выпускники получат возможности для самореализации.



Мастера программы отметили высокий уровень участников и перспективы развития.

"Такая синергия одного проекта и нашего департамента – для нас это первый опыт. Причем это была не разовая встреча, а настоящий марафон. И речь идет не о студентах, а о людях, состоявшихся в профессии. Мы разработали специальную программу, ориентировались на то, что интересно и востребовано будет в их профессиональной деятельности. Провели такие мастер-классы, в рамках которых слушатели смогли получить и теорию, и практику. Мы были счастливы, что это состоялось", – отметила мастер программы, директор Департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова.

Мастер программы, редакционный директор "Ньюс Медиа" Арам Габрелянов рассказал, что поможет в реализации наиболее интересных медиапроектов участников: "Не только я учил, но и я у них учился. Очень толковые ребята, мне очень понравилось с ними работать. Если все дальше пойдет по плану, то это будет огромный успех. Может быть, на первом этапе не будет бешенного эффекта, но отложенный эффект через 2-3 года точно будет. В моей группе участники предложили 6 супер-проектов и около 10 достойных проектов, которые будут полезны для регионов. Уверен, что они будут внедряться. Важно также, что ребята, которые у меня учились, уже готовы вокруг себя строить сообщество. Поэтому у участников и программы "Мастерская новых медиа" большое будущее".

"Создавать сообщество из выпускников Мастерской управления "Сенежа" – одна из наших глобальных целей. Нет ничего ценнее для взрослых людей, когда они входят в длительный образовательный процесс, как обрести единомышленников, с которыми можно впоследствии выстраивать горизонтальные связи. И здесь получается естественное командообразование. Отмечу два капитала, которые они получили. Первый – образовательный, его удалось нарастить благодаря Мастерам, до которых в обычной жизни сложно дотянуться. Второй – социальный: это новые связи, новые друзья, которые тебе могут помочь развиваться дальше", – подчеркнула проректор по образовательной деятельности Мастерской управления "Сенеж" Мария Афонина.

Спикерами программы стали более 100 экспертов. По итогам обучения в Мастерской слушатели получили новые знания и навыки в области создания проектов в новых медиа, SMM-стратегии и информационных кампаний, антикризисных коммуникаций, производства и продвижения контента, сторителлинга и работы с данными, а также по многим другим темам в области новых медиа и стратегических коммуникаций.