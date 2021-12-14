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Матвиенко: ситуативные межгосударственные коалиции несут риски для всего мира

Матвиенко: ситуативные межгосударственные коалиции несут риски для всего мира

07:33  Автор: Никита Вятчанин



Насаждение отдельными странами субъективных международных правил другим участникам международного сообщества — «яркий отголосок архаичных форм взаимодействия, пропитанных колониальным духом». Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко 14 декабря в своём видео-приветствии участникам 29 сессии Азиатско-Тихоокеанского парламентского форума (АТПФ), которая открылась в Южной Корее.

Он отметила, что на фоне обострения межгосударственной конкуренции, которая приобретает все более изощренные формы, особую опасность представляет соперничество в способах трактовки таких понятий как демократия и мультилатерализм, спекуляция в отношении ключевых ценностных ориентиров.

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По её словам, циничное пренебрежение нормами международного права, необузданное желании навязать миру концепцию нового миропорядка привели к тому, что демократия «давно не является ориентиром для большинства населения планеты». Такой подход, как считает Матвиенко, «не способствует минимизации угроз в будущем».

По убеждению спикера Совета Федерации, насаждение отдельными странами субъективных международных правил другим участникам международного сообщества это «яркий отголосок архаичных форм взаимодействия, пропитанных колониальным духом». Всё чаще формой взаимодействия государств становятся ситуативные коалиции и союзы. Реализация таких инициатив несет риски напряженности для всего мира», — заявила спикер Совета Федерации.

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Говоря о взаимодействии в рамках АТПФ, Матвиенко отметила, что на площадке форума неизменно обсуждаются темы, которые являются ключевыми для российской международной повестки. При этом, по словам парламентария, культурные различия «не мешают нашему стремлению к единым фундаментальным ценностям».

В их числе спикер назвала желание «сохранить здоровье гражданам, обеспечить им высокий уровень жизни и процветания». Очевидно, что сегодня достичь этих целей невозможно в одиночку. Будущие мира зависит от созидательной повестки», — заявила Матвиенко.


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Речь идет, по её словам, об общей неделимой безопасности, консолидаций усилий по сохранению режима нераспространения, борьбе с терроризмом, отказе от применения односторонних ограничений, которые идут в разрез с решениями Совбеза ООН, а также в продвижении женского лидерства и углублении межкультурного диалога.



#международные отношения

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По материалам: pnp.ru

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