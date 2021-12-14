Мегалитическим памятникам юга Эфиопии оказалось около двух тысяч лет

Вадим Карасев

Международная группа исследователей провела археологические раскопки в Сакаро-Содо, одной из групп древних мегалитических стел в зоне Гедео на юге Эфиопии. Ученые определили, что эти памятники начали сооружать в I веке нашей эры. Ранее считалось, что стелам из зоны Гедео не более 850 лет.

Зона Гедео входит в так называемую Область народностей Южной Эфиопии и населена преимущественно народом гедео, говорящем на языке кушитской семьи. Она знаменита самой высокой концентрацией мегалитических стел в Африке: по оценкам, их насчитывается там не менее десяти тысяч. На некоторых из этих монолитов можно обнаружить вырезанные в камне антропоморфные изображения. По местным преданиям, стелы воздвигали в честь передачи власти от одного поколения к другому или чтобы увековечить какие-либо значимые события и достижения. Известно, что в некоторых случаях мегалиты использовались для обозначения погребений. Например, во время раскопок в группе стел Туто-Фела, также в зоне Гедео, были найдены человеческие останки. Однако функция мегалитов, как отмечают ученые, могла меняться с течением веков.

До настоящего времени была известна только одна абсолютная дата (850 лет назад), установленная на месте одной из стел в зоне Гедео. «Это один из самых малоизученных археологических памятников в мире, и мы хотели это изменить», — рассказывает археолог Ашенафи Зена из Исторического общества Северной Дакоты и Университета города Хавасса (Эфиопия). Ашенафи Зена и его коллеги использовали усовершенствованное радиоуглеродное датирование и установили, что мегалитические стелы в Сакаро-Содо, вероятно, начали воздвигать первом веке нашей эры. Новые даты строительства стел-памятников совпадают с появлением животноводства в этом регионе и возникновением там более сложных социально-экономических систем.

Ученые также обнаружили, что обсидиановые артефакты из Сакаро-Содо были сделаны из сырья, добытого примерно в 300 км, на севере современной Кении, что свидетельствует о том, что жители Сакаро-Содо получали большую часть обсидианового сырья путем обмена или торговли.

Исследование опубликовал Journal of African Archaeology.