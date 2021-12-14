Мнение: решение ФРС способно развернуть биткоин вверх

По итогам заседания ФРС 15 декабря курс биткоина может завершить коррекцию и перейти к росту на срабатывании правила «продавай слухи, покупай новости». Подобный сценарий вырисовывается, исходя из анализа книги ордеров биржи Bitfinex.

Bitfinex laying down bids



Retail selling into the lows ahead of FOMC Meeting with funding negative across the board



Feels like we're going to get a Buy The News event #Bitcoin $BTC pic.twitter.com/9Z69rJuL0T — Zen (@Zen_Trades1) December 14, 2021

Трейдеры стали выставлять ордера на покупку в диапазоне $44 500-$46 000, тогда как на момент написания первая криптовалюта торгуется на отметках выше $47 600.

Подобного сценария ожидает и аналитик Михаэль ван де Поппе.

Sell the rumour, buy the news. — Michaël van de Poppe (@CryptoMichNL) December 14, 2021

По данным создателя аналитического ресурса Material Indicators, среди китов по-прежнему преобладают медвежьи настроения.

«Они не выкупили ни одной просадки с начала октября и в последнее время только продавали», — пояснил он.

"WTF are those whales doing? Why aren't they buying more? Looks like they want to get out."



*3 months later*



"Oh...."



They've not bought a single dip since October and have been straight-up TWAP-selling all this time. pic.twitter.com/bQmUkXLgAB — Material Scientist (@Mtrl_Scientist) December 13, 2021

15 декабря в 16:30 МСК в США выйдет отчет по динамике потребительских цен за ноябрь. Позднее, в 22:00 МСК, ФРС подведет итоги заседания и представит обновленные экономические прогнозы. Спустя полчаса начнется пресс-конференция главы ЦБ Джерома Пауэлла.

В ходе выступления 30 ноября в Сенате Пауэлл отказался от трактовки усиления инфляционного давления как «временного». Также он указал на возможность сворачивания выкупа активов «на несколько месяцев раньше, чем ожидалось».

Перспектива более быстрого ужесточения политики ФРС подтолкнула традиционные рынки и биткоин к умеренной коррекции.

Напомним, аналитики Glassnode увидели преобладание консервативного настроя среди трейдеров, исходя из состояния рынка криптодеривативов.



