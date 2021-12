Мнение: решение ФРС способно развернуть биткоин вверх

По итогам заседания ФРС 15 декабря курс биткоина может завершить коррекцию и перейти к росту на срабатывании правила «продавай слухи, покупай новости». Подобный сценарий вырисовывается, исходя из анализа книги ордеров биржи Bitfinex.

Bitfinex laying down bids Retail selling into the lows ahead of FOMC Meeting with funding negative across the board Feels like we're going to get a Buy The News event #Bitcoin $BTC pic.twitter.com/9Z69rJuL0T

Трейдеры стали выставлять ордера на покупку в диапазоне $44 500-$46 000, тогда как на момент написания первая криптовалюта торгуется на отметках выше $47 600.

Подобного сценария ожидает и аналитик Михаэль ван де Поппе.

По данным создателя аналитического ресурса Material Indicators, среди китов по-прежнему преобладают медвежьи настроения.

«Они не выкупили ни одной просадки с начала октября и в последнее время только продавали», — пояснил он.

"WTF are those whales doing? Why aren't they buying more? Looks like they want to get out."



*3 months later*



"Oh...."



They've not bought a single dip since October and have been straight-up TWAP-selling all this time. pic.twitter.com/bQmUkXLgAB