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Мнение: решение ФРС способно развернуть биткоин вверх

Мнение: решение ФРС способно развернуть биткоин вверх


По итогам заседания ФРС 15 декабря курс биткоина может завершить коррекцию и перейти к росту на срабатывании правила «продавай слухи, покупай новости». Подобный сценарий вырисовывается, исходя из анализа книги ордеров биржи Bitfinex.



Трейдеры стали выставлять ордера на покупку в диапазоне $44 500-$46 000, тогда как на момент написания первая криптовалюта торгуется на отметках выше $47 600.


Подобного сценария ожидает и аналитик Михаэль ван де Поппе.



По данным создателя аналитического ресурса Material Indicators, среди китов по-прежнему преобладают медвежьи настроения.


«Они не выкупили ни одной просадки с начала октября и в последнее время только продавали», — пояснил он.



15 декабря в 16:30 МСК в США выйдет отчет по динамике потребительских цен за ноябрь. Позднее, в 22:00 МСК, ФРС подведет итоги заседания и представит обновленные экономические прогнозы. Спустя полчаса начнется пресс-конференция главы ЦБ Джерома Пауэлла.


В ходе выступления 30 ноября в Сенате Пауэлл отказался от трактовки усиления инфляционного давления как «временного». Также он указал на возможность сворачивания выкупа активов «на несколько месяцев раньше, чем ожидалось».


Перспектива более быстрого ужесточения политики ФРС подтолкнула традиционные рынки и биткоин к умеренной коррекции.


Напомним, аналитики Glassnode увидели преобладание консервативного настроя среди трейдеров, исходя из состояния рынка криптодеривативов.



# Экономика
По материалам: ForkLog

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