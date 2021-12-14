Моргенштерн высмеял еще одни обвинения в свой адрес

По слухам, певец Моргенштерн сбежал из России из-за обвинений. 23-летний рэпер угодил в очередной скандал. Моргенштерна (Алишера Валеева) обвиняют в связи с иностранными организациями. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин недавно выступил с критикой музыканта. Он заявил, что ведущий шоу «Русский ниндзя» на СТС продает наркотики в соцсетях. После этого артист вместе с женой Диларой покинул Россию и отправился в Объединенные Арабские Эмираты. А накануне директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина высказалась о том, что Моргенштерн пропагандирует насилие и запрещенные вещества за счет иностранных организаций.Моргенштерн «Мы видим в этом общую скоординированную работу. Не дается указание петь определенные песни. Дается файл с указанием тем, которые нужно постоянно затрагивать. Средства массовой информации тоже писали, что у него есть иностранное финансирование. Ему целенаправленно перечисляют средства иностранные организации», — рассказала Мизулина в интервью Ирине Шихман. Рэпер прокомментировал обвинения в свой адрес в соцсетях. «Теперь еще и иностранный агент. Хотите покажу тот самый «файл»? Дорогие серьезные дяденьки и тетеньки! Хорош уже пиарить себя за счет моего имени и набивать себе цитируемость в новостях. Народ России неглупый и всё понимает!» — подчеркнул Валеев.