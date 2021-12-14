МВД утвердило процедуру вскрытия авто полицейскими

Вадим Карасев

Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев утвердил правила, которым должны следовать полицейские при необходимости вскрыть чужой автомобиль.

Уведомление о вскрытии должно быть доставлено владельцу в течение суток при помощи почты, по телефону или через интернет.

"О каждом случае вскрытия транспортного средства в возможно короткий срок, но не позднее 24 часов с момента вскрытия информируется собственник", - говорится в проекте приказа, опубликованном на портале проектов нормативных правовых актов.

При уведомлении владельца авто по телефону извещение должно быть затем продублировано в бумажном виде. В случае уведомления по электронной почте следует обратить внимание на адрес отправителя — он должен принадлежать органу внутренних дел. В уведомлении обязательно должны быть указаны дата, время, место, обстоятельства и основания для вскрытия.

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