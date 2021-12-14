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На Трактовой экипажи ДПС контролируют движение по выделенным полосам

На Трактовой экипажи ДПС контролируют движение по выделенным полосам

Соблюдение правил дорожного движения по выделенным полосам для общественного транспорта на улице Трактовой будут регулировать экипажи ДПС. Как отметил мэр Иркутска Руслан Болотов, мера временная, но необходимая для того, чтобы водители привыкли к изменившейся схеме движения, сообщает пресс-служба администрации областного центра.

Руслан Болотов:
— Впервые в истории Иркутска мы построили выделенные полосы движения для общественного транспорта, чтобы улучшить транспортное обслуживание, в первую очередь, всего Ленинского округа. И сегодня наша задача обеспечить такой режим движения, чтобы по ним двигались не личные автомобили, которые в данном случае нарушают правила, а именно общественный транспорт. В целом, трафик улучшился, но для того чтобы все привыкли, нужно обеспечить регулирование с помощью ГИБДД.

В первом полугодии 2022 года на улице Трактовой установят камеры видеонаблюдения. Комитетом городского обустройства администрации Иркутска уже направлена заявка в министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области. Установку камер согласуют с ГИБДД.

Евгений Каримов, врио главного государственного инспектора безопасности дорожного движения по Иркутску и Иркутскому району:
— Проанализируем, в каких местах наиболее часто происходят ДТП, куда эффективнее всего поставить камеры. Свои предложения направим в адрес администрации города. Также будем принимать все необходимые меры, чтобы исключить выезд транспортных средств не общего пользования на выделенные полосы.

Кроме того, в 2022 году будет продолжена работа по строительству ливневой канализации. Необходимо разработать комплексную систему водоотведения.

Руслан Болотов:
— Если говорить об улице, то устройство лотков для отведения воды в рамках проекта сделано. Но нужно продолжать эту работу, потому что мы вошли в уровень высокой водности и для нас очень важно обеспечить нормальные режимы эксплуатации не только дороги, но и близлежащей территории. Будем работать в следующем году именно над этой задачей.

В следующем году благоустройство улицы Трактовой завершат. Уже высажено 226 деревьев, по ним действует гарантийный срок три года. Вдоль проезжей части обустроят газон площадью 22 тысячи квадратных метров.

# Актуальные новости
По материалам: irk

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