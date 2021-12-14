Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Население Иркутской области сократилось на 11 270 человек за 10 месяцев 2021 года

Население Иркутской области сократилось на 11 270 человек за 10 месяцев 2021 года

Иркутскстат опубликовал демографические данные на 1 ноября. За десять месяцев в регионе умерли 33 152 человека. Это на 5581 смерть больше, чем за аналогичный период 2020 года. Родились 21 882 младенца - на 852 меньше, чем за тот же период 2020 года.

Численность населения Иркутской области сократилась за счет естественной убыли на 11 270 человек, в прошлом году в тот же период - на 4 838 человек.

С января по ноябрь зарегистрировано 14 609 браков. Развелись за тот же период 10 027 пар.

Предыдущая новость по этой теме:

Иркутскстат: естественная убыль населения в регионе составила 9800 человек за девять месяцев 2021 года

# Актуальные новости
По материалам: irk

Последние новости

Xbox Series X — самая популярная консоль года, по анализу настроений Twitter
Xbox Series X — самая популярная консоль года, по анализу настроений
«Праздник даров» в Sea of Thieves уже начался
«Праздник даров» в Sea of Thieves уже начался
Люди каких Знаков Зодиака втайне недолюбливают Скорпионов
Люди каких Знаков Зодиака втайне недолюбливают Скорпионов
В Иркутской колонии шестеро заключенных устроили драку
В Иркутской колонии шестеро заключенных устроили драку
Каток на острове Конный зальют к 24 декабря
Каток на острове Конный зальют к 24 декабря
Подразделения МЧС на севере Иркутской области перешли на усиленный режим работы из-за морозов
Подразделения МЧС на севере Иркутской области перешли на усиленный
В Усть-Куте начинают реконструкцию моста через реку Кута
В Усть-Куте начинают реконструкцию моста через реку Кута
Население Иркутской области сократилось на 11 270 человек за 10 месяцев 2021 года
Население Иркутской области сократилось на 11 270 человек за 10
Иркутский проект «Подари ребенку семью» стал лауреатом национальной премии
Иркутский проект «Подари ребенку семью» стал лауреатом национальной
"Дай знак, если держат в заложниках": в сети шутят над "исторической" фотосессией Оксаны Самойловой и Джигана
"Дай знак, если держат в заложниках": в сети шутят над
В Екатеринбурге полицейский делал закладки для повышения раскрываемости
В Екатеринбурге полицейский делал закладки для повышения
Бесплатное, крупное и последнее дополнение для Spiritfarer уже доступно
Бесплатное, крупное и последнее дополнение для Spiritfarer уже

Топ на сегодня

BBVA Switzerland добавил Ethereum в сервис для хранения и торговли криптовалютами
BBVA Switzerland добавил Ethereum в сервис для хранения и торговли
Хакеры взломали кошельки пользователей платформы Vulcan Forged и вывели токены на $100 млн
Хакеры взломали кошельки пользователей платформы Vulcan Forged и
Гороскоп Павла Глобы на неделю с 13 по 19 декабря 2021 года
Гороскоп Павла Глобы на неделю с 13 по 19 декабря 2021 года
Камбэки года: Лопес и Аффлек снова вместе, Бритни на свободе, а Адель опять рвет чарты — кто еще вернулся в этом году
Камбэки года: Лопес и Аффлек снова вместе, Бритни на свободе, а Адель
Евгений Миронов собрал звезд на премьеру "Мастера и Маргариты" и свой день рождения. Поздравить его пришли Софья и Константин Эрнст, Орбакайте, Киркоров
Евгений Миронов собрал звезд на премьеру "Мастера и

Еще по теме

Иркутскстат: естественная убыль населения в регионе составила 9800 человек за девять месяцев 2021 года
В Ростовской области озвучены неутешительные итоги по естественной убыли населения
Названы российские регионы с приростом населения
Население России сократилось