Население Иркутской области сократилось на 11 270 человек за 10 месяцев 2021 года

Иркутскстат опубликовал демографические данные на 1 ноября. За десять месяцев в регионе умерли 33 152 человека. Это на 5581 смерть больше, чем за аналогичный период 2020 года. Родились 21 882 младенца - на 852 меньше, чем за тот же период 2020 года.

Численность населения Иркутской области сократилась за счет естественной убыли на 11 270 человек, в прошлом году в тот же период - на 4 838 человек.

С января по ноябрь зарегистрировано 14 609 браков. Развелись за тот же период 10 027 пар.

Иркутскстат: естественная убыль населения в регионе составила 9800 человек за девять месяцев 2021 года

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