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Nike поглотила NFT-студию RTFKT

Nike поглотила NFT-студию RTFKT


Компания Nike приобрела NFT-студию RTFKT, специализирующуюся на создании коллекционных предметов для метавселенных.



«Эта покупка — еще один шаг, ускоряющий цифровую трансформацию Nike и позволяющий обслуживать спортсменов и авторов на стыке спорта, творчества, игр и культуры», — заявил CEO компании Джон Донахью.


По его словам, цель Nike — развивать «инновационное и творческое сообщество», а также расширять цифровое присутствие и возможности фирмы. Условия сделки не разглашаются.


В начале мая RTFKT привлекла $8 млн в рамках посевного раунда. Его возглавила венчурная фирма Andreessen Horowitz. Финансирование также предоставили Galaxy Digital, Ledger, генеральный директор Dapper Labs Рохам Гарегозлоу и другие.


Студия обрела особую популярность после создания цифровой коллекции спортивных сникеров. Соучредитель RTFKT Крис Ли отметил, что Nike «всегда была источником вдохновения» для команды стартапа.


https://forklog.com/sopryazhenie-mirov-kak-metavselennye-povliyayut-na-obshhestvo-budushhego/

Напомним, в начале декабря Adidas анонсировала коллаборацию с NFT-проектами Bored Ape Yacht Club, GMoney и PunksComic в рамках метавселенной.


Ранее компания заявила о сотрудничестве с биткоин-биржей Coinbase и приобрела участок земли у проекта The Sandbox.



# Экономика
По материалам: ForkLog

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