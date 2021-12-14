Nike поглотила NFT-студию RTFKT
Компания Nike приобрела NFT-студию RTFKT, специализирующуюся на создании коллекционных предметов для метавселенных.
Welcome to the family @RTFKTstudios— Nike (@Nike) December 13, 2021
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«Эта покупка — еще один шаг, ускоряющий цифровую трансформацию Nike и позволяющий обслуживать спортсменов и авторов на стыке спорта, творчества, игр и культуры», — заявил CEO компании Джон Донахью.
По его словам, цель Nike — развивать «инновационное и творческое сообщество», а также расширять цифровое присутствие и возможности фирмы. Условия сделки не разглашаются.
В начале мая RTFKT привлекла $8 млн в рамках посевного раунда. Его возглавила венчурная фирма Andreessen Horowitz. Финансирование также предоставили Galaxy Digital, Ledger, генеральный директор Dapper Labs Рохам Гарегозлоу и другие.
Студия обрела особую популярность после создания цифровой коллекции спортивных сникеров. Соучредитель RTFKT Крис Ли отметил, что Nike «всегда была источником вдохновения» для команды стартапа.
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Напомним, в начале декабря Adidas анонсировала коллаборацию с NFT-проектами Bored Ape Yacht Club, GMoney и PunksComic в рамках метавселенной.
Ранее компания заявила о сотрудничестве с биткоин-биржей Coinbase и приобрела участок земли у проекта The Sandbox.