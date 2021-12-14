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Николай Басков находиться под каблуком, утверждает пресса

Николай Басков находиться под каблуком, утверждает пресса
По слухам, певец Николай Басков находится под сильным давлением личной помощницы.   Артист, этой осенью отпраздновавший 45-летний юбилей, никак не может найти себе подходящую спутницу и вот уже несколько лет ходит в холостяках. Не удивительно, что у артиста то и дело интересуются, когда же он наконец-то пойдет под венец и создаст семью. Спросили об этом у «натурального блондина» и на недавно отгремевшей в Кремле премии «Золотой граммофон». Видео этого момента появилось в соцсети, и многие обратили внимание, что Басков отреагировал довольно спокойно на попытку вмешаться в его личную жизнь, а вот его помощница была вне себя. Дама метала злобные взгляды в сторону журналистов и явно всеми силами сдерживалась, чтобы не увести артиста под руку от камер и микрофонов. Интернет-пользователей удивила такая преданность женщины работе, и они тут же принялись шутить, что теперь понятно, кто на самом деле контролирует Баскова и держит его «под каблуком».
Николай Басков «Больше всех личный вопрос взбесил помощницу Баскова: дама в сером на заднем фоне еле держится, чтобы не накостылять ушлым репортерам. Под таким каблуком Баскову и жены не надо», — отметили авторы Telegram-канала «Немалахов». Напомним, певец был женат всего один раз – на дочери своего продюсера Светлане Шпигель, с которой развелся еще в 2008 году. С тех пор у артиста было несколько серьезных романов, но до свадьбы дело не доходило. Лишь в 2017 году исполнитель объявил о желании взять в жены Викторию Лопыреву. Пара даже назначила дату торжества, но вскоре отменила праздник, признавшись, что все было лишь пиар-акцией.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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