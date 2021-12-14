Нумерология и энергетика дня: что сулит удачу 14 декабря 2021 года

Вадим Карасев

Нумерология — наука о числах и их значении в судьбе человечества и отдельных людей. Сегодня второй день недели, который обещает быть продуктивным и благоприятным. Настало время узнать советы экспертов о том, как прожить его без проблем.

Это один из самых благоприятных дней декабря. В этот день будет максимум звездопада Геминиды, а числа лишь усилят его благотворное влияние на нашу удачу. Осталось узнать, какое число сегодня будет у руля.

Число-покровитель 14 декабря 2021 года

Чтобы узнать это число нумерологи проводят простые расчеты, на основе которых делают прогнозы. Для этого складывают все цифры текущей даты и прибавляют к ним порядковый номер текущего дня недели: 1+4+1+2+2+0+2+1+2=15. 1+5=6.

Шестерка — число творчества, любви и общения. Удивительно, но оно идеальным образом сочетается с мощнейшей энергией актуального сегодня звездопада. В этот день Вселенная хочет, чтобы мы стали толерантнее друг к другу, а также начали проявлять активность в сфере финансов. Мироздание будет помогать больше всего тем, кто принял свою судьбу и понял свое истинное предназначение. Шестерка поможет нам поставить перед собой новые цели. Символ этого дня — сфера. Она олицетворяет целостность личности.





События 14 декабря из прошлого

14 декабря 1896 года в Глазго заработала третья в мире подземная система метрополитена. 14 декабря 2004 года был открыт виадук Мийо, самый высокий в мире транспортный мост. Это прекрасный день для сдачи важных проектов, завершения дел.

14 декабря 1928 года датский учебный корабль вышел из порта Монтевидео и взял курс на Австралию. Судно бесследно исчезло вместе со всеми членами экипажа. Число Шесть сегодня может спровоцировать события, которые невозможно объяснить логически, но нам это делать совсем не обязательно.

14 декабря 1988 года прошла всеобщая 24-часовая забастовка в Испании, в которой приняло участие более 8 миллионов человек. Сегодня людям свойственно объединяться в группы. Это благотворно скажется на продуктивности каждого.

Советы нумерологов на этот вторник

Постарайтесь отвлечься от рутины. Это актуально для всех людей. Постарайтесь отдохнуть необычным для себя способом.

В такие дни, как этот, цель почти всегда оправдывает средства. Главное — не рисковать слишком открыто и безрассудно.

Успешными делами сегодня будут те, которые требуют не усидчивости, а творческого начала. Скучные дела могут изрядно расшатать вам нервы.

Старайтесь не предавать свои убеждения. Сегодня важно продолжать верить в то, что для вас обладает большой важностью.

Вселенная может преподнести вам внеплановые сюрпризы. Это день, когда многим людям числа подарят радость, удачу, любовь.

Отмечается, что в любовной сфере самой важной чертой характера станет решительность. Не бойтесь проявлять инициативу.

Не нужно браться сегодня за все сразу. Многозадачность будет большой проблемой для тех, кто хочет добиться максимальной продуктивности в делах и работе. Лучше сделать что-то одно, но хорошо, чем несколько дел как попало.

Талисманы удачи на 14 декабря

Вещи, подаренные близкими. Это может быть талисман, одежда, украшение или что-то иное. Вещи, пропитанные любовью и теплом ваших близких, привлекут удачу. Пользуйтесь ими, если отправляетесь в дальнее путешествие.

Топаз и платиновые украшения. Этот камень и металл подарят вам удачу в делах, в значительной степени повысят эффективность интеллектуальной работы, укрепят интуицию.