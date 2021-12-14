Nuvei выпустила криптовалютные дебетовые карты в партнерстве с Visa

Котирующаяся на фондовой бирже Торонто компания Nuvei Corporation в партнерстве с Visa выпустила криптовалютные дебетовые карты, доступные в Европейской экономической зоне и Великобритании.

Процессинг платежей для Nuvei будет осуществлять ее финтех-подразделение Simplex.



В сентябре Simplex заключила партнерство с ориентированной на корпоративный сектор платформой COTI. Последняя запустила дружественные к криптовалютам банковские счета и дебетовые карты Visa.

«Благодаря партнерству с Nuvei мерчанты финансовой блокчейн-сети COTI получат выгоды от более широкого внедрения благодаря возможности принимать криптовалюту в качестве платежной опции», — говорится в заявлении.

Представители Nuvei пообещали весной расширить список поддерживаемых криптовалют до 40.



Напомним, в мае Nuvei приобрела израильский криптопроцессинг за $250 млн.

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