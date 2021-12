Nuvei выпустила криптовалютные дебетовые карты в партнерстве с Visa

Котирующаяся на фондовой бирже Торонто компания Nuvei Corporation в партнерстве с Visa выпустила криптовалютные дебетовые карты, доступные в Европейской экономической зоне и Великобритании.

Nuvei’s @Visa-branded crypto debit cards are here! 💳



They shall allow our partners’ customers to spend #crypto anywhere #Visa is accepted, at the click of a button.



Learn more: https://t.co/PQshpFwcCC #NuveiNews #FintechNews #CryptoNews pic.twitter.com/evPoZV82yw