Nuvei выпустила криптовалютные дебетовые карты в партнерстве с Visa
Котирующаяся на фондовой бирже Торонто компания Nuvei Corporation в партнерстве с Visa выпустила криптовалютные дебетовые карты, доступные в Европейской экономической зоне и Великобритании.
Nuvei’s @Visa-branded crypto debit cards are here! 💳— Nuvei (@NuveiTech) December 13, 2021
They shall allow our partners’ customers to spend #crypto anywhere #Visa is accepted, at the click of a button.
Learn more: https://t.co/PQshpFwcCC #NuveiNews #FintechNews #CryptoNews pic.twitter.com/evPoZV82yw
Процессинг платежей для Nuvei будет осуществлять ее финтех-подразделение Simplex.
В сентябре Simplex заключила партнерство с ориентированной на корпоративный сектор платформой COTI. Последняя запустила дружественные к криптовалютам банковские счета и дебетовые карты Visa.
«Благодаря партнерству с Nuvei мерчанты финансовой блокчейн-сети COTI получат выгоды от более широкого внедрения благодаря возможности принимать криптовалюту в качестве платежной опции», — говорится в заявлении.
Представители Nuvei пообещали весной расширить список поддерживаемых криптовалют до 40.
Напомним, в мае Nuvei приобрела израильский криптопроцессинг за $250 млн.
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