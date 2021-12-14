Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

NYDIG привлекла $1 млрд при оценке в $7 млрд

NYDIG привлекла $1 млрд при оценке в $7 млрд


Ориентированная на крупных игроков платформа New York Digital Investment Group (NYDIG) привлекла $1 млрд, закрыв рекордный для индустрии раунд финансирования. Об этом сообщается в пресс-релизе.


Раунд возглавила WestCap. В нем участвовали Bessemer Venture Partners, FinTech Collective, а также ранее поддержавшие NYDIG компании Affirm, FIS, Fiserv, MassMutual, Morgan Stanley и New York Life.


Инвесторы оценили компанию в $7 млрд. 


Представители NYDIG заявили, что фирма продолжит развивать биткоин-платформу институционального уровня, внедрять Lightning-платежи и смарт-контракты, а также работать над токенизацией активов.


В марте NYDIG привлекла $200 млн в раунде с участием Morgan Stanley, MassMutual и других инвесторов. Уже в следующем месяце фирма получила дополнительные средства от страховых компаний Starr Insurance, Liberty Mutual Insurance и других участников рынка.

Напомним, в июле биржа криптодеривативов FTX привлекла рекордные на тот момент $900 млн при оценке компании в $18 млрд.



# Экономика
По материалам: ForkLog

Последние новости

Анна Седокова заявила, что возможно беременна
Анна Седокова заявила, что возможно беременна
Екатерина Андреева поделилась фото в купальнике и дала совет, как выглядеть молодо
Екатерина Андреева поделилась фото в купальнике и дала совет, как
Лунный календарь на 2022 год
Лунный календарь на 2022 год
Турчак заявил о жёсткой позиции "Единой России" по снятию с рассмотрения законопроекта QR-кодах на транспорте
Турчак заявил о жёсткой позиции "Единой России" по снятию с
Circle выпустила стейблкоин USDC на блокчейне Avalanche
Circle выпустила стейблкоин USDC на блокчейне Avalanche
Мнение: решение ФРС способно развернуть биткоин вверх
Мнение: решение ФРС способно развернуть биткоин вверх
«Таскомбанк» запустил пилот по выпуску е-гривны на базе Stellar
«Таскомбанк» запустил пилот по выпуску е-гривны на базе Stellar
Tether обвинили в «незаконных и обманных» практиках
Tether обвинили в «незаконных и обманных» практиках
NYDIG привлекла $1 млрд при оценке в $7 млрд
NYDIG привлекла $1 млрд при оценке в $7 млрд
Крупнейшая фондовая биржа Бразилии запустит криптовалютные продукты
Крупнейшая фондовая биржа Бразилии запустит криптовалютные продукты
Лариса Гузеева призналась, что собственный ребенок очень обидел ее
Лариса Гузеева призналась, что собственный ребенок очень обидел ее
Блогер Варламов прогнозирует исчезновение памятников архитектуры в Иркутске
Блогер Варламов прогнозирует исчезновение памятников архитектуры в

Топ на сегодня

300+ игр и DLC для Xbox со скидками в рамках распродажи: до 21 декабря
300+ игр и DLC для Xbox со скидками в рамках распродажи: до 21 декабря
Хорошие новости в 2021 году
Хорошие новости в 2021 году
Камбэки года: Лопес и Аффлек снова вместе, Бритни на свободе, а Адель опять рвет чарты — кто еще вернулся в этом году
Камбэки года: Лопес и Аффлек снова вместе, Бритни на свободе, а Адель
Татьяна Брухунова запечатлела сына Вагана, задувающего свечи на именинном торте
Татьяна Брухунова запечатлела сына Вагана, задувающего свечи на
Сын Яковлевой и Шальных свел лазером с лица татуировку гроба
Сын Яковлевой и Шальных свел лазером с лица татуировку гроба

Еще по теме

Вестник институционала: FTX привлекла $420 млн, а Mythical Games оценили в $1,25 млрд
OTC-платформа криптодеривативов Paradigm привлекла $35 млн
Notabene привлекла $10,2 млн от CMT Digital и других инвесторов
Morgan Stanley оценил рынок luxury-NFT в $56 млрд к 2030 году