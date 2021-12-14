NYDIG привлекла $1 млрд при оценке в $7 млрд

Ориентированная на крупных игроков платформа New York Digital Investment Group (NYDIG) привлекла $1 млрд, закрыв рекордный для индустрии раунд финансирования. Об этом сообщается в пресс-релизе.

Раунд возглавила WestCap. В нем участвовали Bessemer Venture Partners, FinTech Collective, а также ранее поддержавшие NYDIG компании Affirm, FIS, Fiserv, MassMutual, Morgan Stanley и New York Life.

Инвесторы оценили компанию в $7 млрд.

Представители NYDIG заявили, что фирма продолжит развивать биткоин-платформу институционального уровня, внедрять Lightning-платежи и смарт-контракты, а также работать над токенизацией активов.

В марте NYDIG привлекла $200 млн в раунде с участием Morgan Stanley, MassMutual и других инвесторов. Уже в следующем месяце фирма получила дополнительные средства от страховых компаний Starr Insurance, Liberty Mutual Insurance и других участников рынка.



Напомним, в июле биржа криптодеривативов FTX привлекла рекордные на тот момент $900 млн при оценке компании в $18 млрд.



