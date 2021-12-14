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Объем инвестиций в Иркутской области в 2021 году вырос до 444 миллиардов рублей

Объем инвестиций в Иркутской области в 2021 году вырос до 444 миллиардов рублей

Объем инвестиций в бюджет Иркутской области по итогам 2021 года увеличился на 23,7% – до 444 миллиардов рублей. В 2020 году эта цифра была в 359 миллиардов рублей. Об этом сообщил председатель регионального правительства Константин Зайцев.

«Прогноз – 444 миллиарда рублей, в 2020 году было 359 миллиардов рублей. То есть по инвестициям мы ожидаем рост на 23,7%. Рассчитаем в перспективе 2022-2023 годов перешагнуть отметку в 0,5 триллиона рублей. Основная доля инвестиций приходится на отрасли переработки алюминия, деревопереработки», – сообщил Константин Зайцев в интервью агентству «Интерфакс».

Он отметил, что в сентябре правительственная комиссия по региональному развитию в России одобрила заявку на получение бюджетного кредита для комплексного развития нескольких территорий. Речь идет о 8,65 миллиарда рублей. На эти деньги будет построен тепловой луч с ТЭЦ-10 Ангарска до Иркутска — это порядка 6 миллиардов рублей за 10-15 лет, и тепловую магистраль в предместье Рабочем. Реализация этих проектов позволит построить до 2 миллионов квадратных метров жилья.

Константин Зайцев добавил, что в Иркутской области можно инвестировать «во что угодно». «Можно инвестировать в лес, в уголь, в добычу золота. Кроме того у нас есть Байкал — можно инвестировать в туризм. Стройте гостиницу, инфраструктуру, чтобы заниматься туристическим бизнесом. Заходите, у нас особая экономическая зона в Байкальске, там - целый набор особых условий для инвесторов», – сказал глава облправительства.

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По материалам: irk

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