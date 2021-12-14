Официально: Alan Wake 2 — это игра от третьего лица





Несколько дней назад состоялся анонс Alan Wake 2, из которого об игре сложно почеркнуть хоть какую-то информацию. Руководитель разработки и студии Remedy Сэм Лейк утверждает, что новая часть Alan Wake — это именно то, что ждали поклонники оригинального проекта. Известно, что игра разрабатывается на Northlight Engine, она станет сурвайвл-хоррором для взрослых, и больше никаких особо деталей не было.

Была одна загадка — станет Alan Wake 2 игрой от первого или от третьего лица. В рамках интервью IGN Сэм Лейк не стал отвечать на этот вопрос, но сегодня он развеял все сомнения. В Twitter руководитель разработки Alan Wake 2 сообщил, что Alan Wake — это игра от третьего лица.

Thank you for being as excited about Alan Wake 2 as we are ❤️🔥🔦. A couple of easy clarifications before we go dark to continue the work. Yes, this is a 3rd person game. Yes, both Ilkka Villi and Matthew Porretta return in the role of Alan Wake. #AlanWake @alanwake @remedygames pic.twitter.com/8UvzXGgKdE — Sam Lake (@SamLakeRMD) December 14, 2021



Ожидается, что первый геймплей Alan Wake 2 покажут летом 2022 года, а релиз проекта состоится в 2023 году.