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Официально: Psychonauts 2 получит русскую локализацию

Официально: Psychonauts 2 получит русскую локализацию


Psychonauts 2 — одна из лучших игр этого года, которая получила высокие оценки от прессы и игроков. Руководитель Xbox Фил Спенсер назвал ее «Игрой года» лично для себя. Однако не все российские игроки могли опробовать проект из-за отсутствия локализации. Но вскоре у них появится такая возможность.

Студия Double Fine официально заявила в Twitter, что игра Psychonauts 2 получит русскую локализацию. Локализованы будут субтитры и внутриигровые надписи. Локализация станет доступна приблизительно в начале 2022 года.


Напомним, что Psychonauts 2 доступна в Game Pass.

Psychonauts 2

Разпутин «Раз» Аквато, профессиональный акробат и талантливый юный экстрасенс, воплотил в жизнь давнюю мечту — вступил в международную организацию экстрасенсорного шпионажа под названием «Психонавты»!
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По материалам: newxboxone

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