Официально: Psychonauts 2 получит русскую локализацию





Psychonauts 2 — одна из лучших игр этого года, которая получила высокие оценки от прессы и игроков. Руководитель Xbox Фил Спенсер назвал ее «Игрой года» лично для себя. Однако не все российские игроки могли опробовать проект из-за отсутствия локализации. Но вскоре у них появится такая возможность.

Студия Double Fine официально заявила в Twitter, что игра Psychonauts 2 получит русскую локализацию. Локализованы будут субтитры и внутриигровые надписи. Локализация станет доступна приблизительно в начале 2022 года.

Double Fine рады сообщить, что в Psychonauts 2 будут добавлены новые языки!



Мы добавим поддержку русского и мексиканского испанского языков для субтитров и внутриигровых надписей приблизительно в начале следующего года. Спасибо за ваше терпение, и надеемся, что вам понравится! pic.twitter.com/r9o9WaDxUN — Double Fine (@DoubleFine) December 14, 2021



Напомним, что Psychonauts 2 доступна в Game Pass.

Psychonauts 2

Разпутин «Раз» Аквато, профессиональный акробат и талантливый юный экстрасенс, воплотил в жизнь давнюю мечту — вступил в международную организацию экстрасенсорного шпионажа под названием «Психонавты»!

Перейти в Microsoft Store