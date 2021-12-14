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Официально: Windjammers 2 выходит в январе, сразу в Game Pass

Официально: Windjammers 2 выходит в январе, сразу в Game Pass


Windjammers 2 — многострадальная игра, которая была анонсирована еще в 2017 году. Проект задумывали к релизу на PC в 2019 году, но после он «пропал с радаров» и вернулся недавно, когда создатели игры анонсировали консольные версии и объявили, что Windjammers 2 выйдет в Game Pass в день релиза. Похоже, что теперь у игры есть окончательная дата релиза — 20 января 2022 года.

Дату релиза Windjammers 2 разработчики объявили в рамках нового трейлера, который можно видеть ниже.


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Напомним, что Windjammers 2 — это продолжение аркадного симулятора метания фрисби, который вышел в 1994 году. В сиквеле разработчики обещают множество уникальных персонажей, локаций, одиночные и многопользовательские режимы.

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По материалам: newxboxone

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