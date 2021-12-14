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Оксана Федорова показала 8-летнюю дочь-балерину в образе Снегурочки

Оксана Федорова показала 8-летнюю дочь-балерину в образе Снегурочки
Телеведущая Оксана Федорова посетила отчетный концерт школы балета, которую посещает ее 8-летняя дочь. В балете «Щелкунчик» Елизавете досталась роль Снегурочки. Победительница конкурсов красоты, благотворитель Оксана Федорова пришла к любимой дочери на отчетный концерт. Елизавета уже давно увлечена балетом и посещает школу балета под название «Мастерская Балета Егора Симачева», в которой преподают артисты Большого театра.
                                                   Елизавета Бородина На концерте ученики школы танцевали балет «Щелкунчик». Дочери Федоровой досталась роль Снегурочки. Знаменитость поделилась кадрами выступления наследницы. Оксана Федорова гордится успехами своей дочери. Кстати, сама звездная мама занимается бальными танцами. Недавно благотворительница дебютировала на паркете.
Елизавета Бородина «Моя любимая снегурочка! Концерт @masterskayabaleta прошёл на одном дыхании. Щелкунчик удался на славу. Зарядились новогодним настроением, порадовались за детей. Как они выросли профессионально. Желаю всем прекрасной недели! И пока в нашей душе мы находим ребёнка, ощущение удивления и открытости этому миру не покинет нас», — отметила Оксана Федорова. «Красавица и умничка!😍❤️❤️», «Ваша дочка умничка, Оксана, удачи ей во всем!», «Оксаночка, как Лизочка прибавила. Желаю Вам всем всего самого наилучшего», «Умничка, Желаю вам дальнейших успехов», «Очень красиво!!!», «Красавица👑👑👑 Есть в кого🥰», — откликнулись поклонники в Instagram.
Елизавета Бородина и другие ученики балетной школы Кстати, Оксана рассказывала, что дочь в 3 года попросила отвести ее в балетную школу. И с тех пор девочка занимается любимым делом. Звезда поддерживает Елизавету и не пропускает ее выступления на сцене. Напомним, в 2011 году фотомодель вышла замуж за сотрудника администрации президента РФ Андрея Бородина, оставив в прошлом расторгнутый брак с немецким предпринимателем Филиппом Тофтом и разорванную помолвку с певцом Николаем Басковым. В 2012 году у пары родился сын Федор, в 2013-м появилась на свет дочь Елизавета. Кроме того, от предыдущих отношений у супруга Оксаны Федоровой есть трое сыновей: Никита, Иван и Александр.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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