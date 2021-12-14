Особенности железнодорожных перевозок платформами

Роман Иванов

Уже давно существует легкий способ перевозки негабаритных и тяжеловесных грузов, включая крупное оборудование и контейнеры. Такой транспортировкой по территории Казахстана, СНГ и России занимается компания «Алферт» https://www.alfert.ru/ru/nashi-uslugi/zheleznodorozhnye-perevozki.html – перевозки грузов ЖД транспортом.

Компания занимается различными перевозками в транспортно-экспедиторской сфере. Железнодорожные платформы для перевозки контейнеров и прочих грузов с индивидуальными требованиями к транспортировке являются одним из основных видов деятельности от компании «Алферт».

Подобные платформы считаются наиболее легкой разновидностью подвижных составов, которые отлично подходят для перевозки специфических грузов. Таким образом, железнодорожные платформы для перевозки контейнеров являются незаменимым видом транспортировки в современном мире железнодорожных перевозок.

Железнодорожные платформы: какие преимущества в данной перевозке?

Железнодорожные перевозки платформами отлично подходят для грузов любой формы и сложности перевозки, однако существует несколько разновидностей в зависимости от того, какой тип предметов стоит транспортировать. Вагонный парк железнодорожных перевозок от «Алферт» имеет множество универсальных платформ, которые подходят для большинства грузов, а также индивидуальные инструменты для перевозки специализированных объектов.

Универсальные платформы представляют собой некоторую защищенную площадь, на которую можно поместить определенный груз и успешно транспортировать его из точки А в точку В. В данных вагонах присутствует универсальное оборудование и снаряжение, которое необходимо для устранения большинства проблем, которые могут произойти во время неблагополучной перевозки.

Строение универсальных вагонов простое и понятное – вдоль периметра всей платформы находятся специализированные откидные борта, которые не позволяют транспортируемому грузу повредиться во время длительной поездки. Также на платформе существует уникальный настил, состоящий из металлических балок различного размера (в зависимости от габаритов самой платформы). Эти балки также являются усилителем дна вагона.

Специализированные платформы могут служить только для одного определенного вида транспортируемого груза. В соответствии с техническими требованиями, на специализированных вагонах нельзя провозить грузы без предварительного согласования. Дополнительно стоит отметить, что заказать транспортировку можно будет только при минимальном объеме – от 500 кг.