Отчет: 47% хакерских атак в 2021 году пришлись на программы-шифровальщики

В 2021 году операторы программ-шифровальщиков сфокусировались на атаках крупных организаций и увеличили средний размер выкупа. Об этом ForkLog сообщили специалисты «Лаборатории Касперского».

За три первых квартала 2021 года эксперты компании обнаружили 32 новых семейства шифровальщиков и почти 11 000 новых модификаций вредоносов этого типа. Количество атак программ-шифровальщиков на корпоративные компьютеры в РФ за 11 месяцев этого года составило почти 14 500 случаев.

С января по ноябрь 2021 года доля запросов, связанных с атаками программ-шифровальщиков и обработанных специалистами «Лаборатории Касперского», составила 47%. В 2020 году она была значительно ниже – 38%.

Почти половина из этих атак пришлась на государственные компании и промышленные предприятия. Также от деятельности вымогателей пострадали IT-компании и финансовые учреждения.

Хакеры все чаще используют сборки Linux, чтобы увеличить поверхность атаки. Также они начали фокусироваться на финансовом шантаже, угрожая опубликовать украденные данные. По мнению экспертов, эти тенденции сохранятся в 2022 году.

«Из-за активного преследования со стороны правоохранительных органов жизненные циклы таких банд сокращаются, а значит, они будут совершенствовать свои тактики в следующем году, чтобы продолжать извлекать прибыль из атак, особенно если правительства законодательно запретят платить выкуп», — добавили в «Лаборатории Касперского».

Для противодействия хакерам эксперты рекомендуют пользователям не подключаться к службам удаленного рабочего стола из общественных сетей, регулярно обновлять ПО на всех используемых устройствах, выполнять резервное копирование данных и применять корпоративные защитные решения.

Напомним, в ноябре исследователи Avast спрогнозировали рост числа атак программ-вымогателей на криптовалютный рынок в 2022 году.