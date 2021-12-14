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Певица Нюша стала во второй раз мамой

Певица Нюша стала во второй раз мамой
Как сообщает пресса, певица Нюша родила второго ребенка. Во вторник, 14 декабря, стало известно о том, что артистка родила второго ребенка. О новой беременности звезда объявила в июле 2021 года, и вот на свет появился мальчик. Имя ребенка родители пока не раскрыли, пишет Super.ru. Ранее артистка пообещала назвать второго малыша так же оригинально, как и первого.
Нюша Напомним, 31-летняя певица состоит в браке с общественным деятелем Игорем Сивовым. В конце 2018-го у них родилась дочь Симба, в этом году ей исполняется 3 года. Несмотря на то что музыкальную карьеру и роль молодой мамы совмещать не так-то просто, Нюша решила не останавливаться на одном ребенке. Во время второй беременности она не раз дразнила поклонников, наряжаясь в смелые платья с округлившимся животом.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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