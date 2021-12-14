Phoenix Point: Behemoth Edition теперь оптимизирована до Xbox Series X | S





Разработчики игры Phoenix Point: Behemoth Edition сообщили о выпуске в релиз оптимизации проекта до консолей нового поколения — Xbox Series X, Xbox Series S и Playstation 5. Обновление уже доступно, и оно распространяется бесплатно. На консолях Xbox One и Xbox Series X | S игра Phoenix Point: Behemoth Edition поддерживает технологию Smart Delivery, которая дает возможность получить лучшую версию проекта на разных поколениях консолей.

Как отмечают разработчики, игра Phoenix Point: Behemoth Edition после обновления предлагает на Xbox Series X:

4K при 50 FPSБолее высокую скорость загрузкиТекстуры высокого разрешения

Разработчики отмечают, что хотят в будущем выпустить обновление для Xbox Series X, которое позволит игрокам выбирать между 4K при 50 FPS и 1440p при 60 FPS. При этом на Playstation 5 игра работает в 4K при 60 FPS.

Отметим, что детали оптимизации до Xbox Series S создатели Phoenix Point: Behemoth Edition не уточняют.

Напомним, что игра Phoenix Point: Behemoth Edition доступна в подписке Game Pass.

Phoenix Point

В Phoenix Point игрокам предстоит вступить в отчаянную схватку, чтобы защитить Землю от мутирующей инопланетной угрозы. В Phoenix Point вас …

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