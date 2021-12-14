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По версии SteamDB, игра Psychonauts 2 – лучший проект Xbox Game Studios в 2021 году

По версии SteamDB, игра Psychonauts 2 – лучший проект Xbox Game Studios в 2021 году


SteamDB, известный аналитический портал главного игрового сервиса на компьютерах, подводит свои итоги года. У них интересная методика расчета, они составляют список из всех игр, которые вышли в 2021 году, и сортируют их по процентному соотношению положительных и отрицательных отзывов от игроков, учитывая корректировки по количеству отзывов. Здесь можно ознакомиться с тем, как рассчитывается итоговый рейтинг игр.

Тем самым формируется рейтинг в процентах, и вот какие результаты у проектов Xbox Game Studios в этом году:



Psychonauts 2 – 15 место, 94,58%



Age of Empires IV – 423 место, 86,59%



Forza Horizon 5 – 703 место, 84,18%



Halo Infinite – 1779 место, 78,61%

Отдельно стоит отметить, что на первом месте в рейтинге SteamDB находится игра Totally Accurate Battle Simulator, которая доступна в Game Pass. А на последнем месте в рейтинге, на 10351-м, проект Konami – eFootball 2022. Полностью ознакомиться с рейтингом SteamDB можно здесь.

Напомним, что игра Psychonauts 2 в начале будущего года получит русскую локализацию.

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По материалам: newxboxone

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