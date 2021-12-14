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Подразделения МЧС на севере Иркутской области перешли на усиленный режим работы из-за морозов

Подразделения МЧС на севере Иркутской области перешли на усиленный режим работы из-за морозов

Пожарно-спасательные подразделения МЧС России, дислоцированные в северных районах Иркутской области, перевели на усиленный режим дежурства в связи с резким понижением среднесуточных температур. Синоптики прогнозируют там ночью до -56 градусов, днем до -41, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.

Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Иркутской области организовал взаимодействие с аварийно-спасательными и другими экстренными службами для обеспечения бесперебойного и безаварийного движения транспорта. Оперативные группы будут следить за безопасностью водителей на трассе и при необходимости готовы оказать им экстренную помощь.

Усилена профилактическая работа в жилом секторе. Ежегодно основная доля пожаров в этот период возникает из-за нарушения правил устройства и эксплуатации электрооборудования и печей. Ежедневно в проведении профилактических бесед будет задействовано более 2,6 тысячи человек. Это сотрудники МЧС России и полиции, представители органов местного самоуправления, работники органов соцзащиты, специалисты ЖКХ, волонтеры и старосты населенных пунктов.

На особом контроле — места проживания неблагополучных и многодетных семей, а также лиц, находящихся в социально-опасном положении. Совместно с сотрудниками полиции и созащиты спасатели уже проверили 195 мест проживания этой категории граждан.

Сотрудники Главного управления МЧС России по Иркутской области обращают внимание жителей и гостей региона на необходимость соблюдения мер личной безопасности, проявлять максимальную бдительность и осторожность.

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По материалам: irk

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