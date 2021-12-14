Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Шоу-бизнес » Подтвердили роман? В сети обсуждают страстный поцелуй Дани Милохина и Евгении Медведевой на шоу "Ледниковый период"

Подтвердили роман? В сети обсуждают страстный поцелуй Дани Милохина и Евгении Медведевой на шоу "Ледниковый период"

Подтвердили роман? В сети обсуждают страстный поцелуй Дани Милохина и Евгении Медведевой на шоу "Ледниковый период"

В сети появилось видео со съемок финала шоу "Ледниковый период", на которое попал страстный поцелуй Дани Милохина и Евгении Медведевой. В сети считают, что для постановочной части шоу он был слишком долгим и искренним, и теперь уверены, что так Даня и Женя дали понять, что у них роман. 

Тиктокер и олимпийская фигуристка стали одной из ярких пар проекта, а многие уже успели окрестить их пару "принцем тиктока" и "принцессой льда", намекая и на возможный роман знаменитостей, слухи о котором обсуждают чуть ли не с первых прокатов.

Подозрения поклонников Даня и Женя активно провоцировали весь сезон: невинные поцелуи через ширму или маску Человека-паука уже появлялись в их номерах ранее, а Женя стала часто фигурировать и в видео Милохина для тиктока.

Сам Даня в новом интервью Forbes даже признался, что проект сильно изменил его.

Стал паинькой, спортсменом, зожником. Сейчас вообще нет времени на тусовки,

— сказал он.

Многие считают, что так позитивно на него повлияла именно Медведева, в которую тиктокер якобы сильно влюблен.


Евгения Медведева и Даня Милохин в шоу "Ледниковый период"

Ни Даня, ни Женя официально свой роман еще не подтверждали. Некоторые зрители "Ледникового периода" и вовсе считают, что все это не более чем пиар-ход, чтобы подогреть интерес к проекту, а также привлечь в аудиторию как можно больше фанатов Милохина, которые захотят следить за личной жизнью и "служебным романом" своего кумира. В эфир финал шоу выйдет 2 января.


Надя Бесчетникова
# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

Последние новости

Жительница Ачинска, подозреваемая в краже денег из банка, сама явилась в полицию
Жительница Ачинска, подозреваемая в краже денег из банка, сама
Четверо заключенных ангарской ИК-2 объявили голодовку
Четверо заключенных ангарской ИК-2 объявили голодовку
"Веселый вечер в Лондоне": Дэвид Бекхэм с сыновьями Ромео и Крузом и дочерью Харпер посетили рождественскую ярмарку
"Веселый вечер в Лондоне": Дэвид Бекхэм с сыновьями Ромео и
Нумерология и энергетика дня: что сулит удачу 14 декабря 2021 года
Нумерология и энергетика дня: что сулит удачу 14 декабря 2021 года
Житель Кемерово продал дом и отдал мошенникам 3 млн рублей в попытках заработать на криптовалютах
Житель Кемерово продал дом и отдал мошенникам 3 млн рублей в попытках
«КАМАЗ» разработает систему учета автозапчастей в блокчейне Everscale
«КАМАЗ» разработает систему учета автозапчастей в блокчейне Everscale
Соучредитель Twitch Джастин Кан запустит гейминговый NFT-маркетплейс
Соучредитель Twitch Джастин Кан запустит гейминговый NFT-маркетплейс
Glassnode: рынок криптодеривативов указывает на осторожный настрой трейдеров
Glassnode: рынок криптодеривативов указывает на осторожный настрой
ForkLog подарит три VR-гарнитуры Quest 2 — нужно всего лишь пройти квест!
ForkLog подарит три VR-гарнитуры Quest 2 — нужно всего лишь пройти
Отчет: 47% хакерских атак в 2021 году пришлись на программы-шифровальщики
Отчет: 47% хакерских атак в 2021 году пришлись на
Подтвердили роман? В сети обсуждают страстный поцелуй Дани Милохина и Евгении Медведевой на шоу "Ледниковый период"
Подтвердили роман? В сети обсуждают страстный поцелуй Дани Милохина и
Эти 5 игр удалят из Game Pass в конце месяца – 31 декабря
Эти 5 игр удалят из Game Pass в конце месяца – 31 декабря

Топ на сегодня

Хорошие новости в 2021 году
Хорошие новости в 2021 году
300+ игр и DLC для Xbox со скидками в рамках распродажи: до 21 декабря
300+ игр и DLC для Xbox со скидками в рамках распродажи: до 21 декабря
Встречается с бывшей девушкой Даниила Квята и боится пауков: что мы знаем о гонщике "Формулы-1" Максе Ферстаппене, "укравшем" победу у Льюиса Хэмилтона
Встречается с бывшей девушкой Даниила Квята и боится пауков: что мы
Моргенштерн высмеял еще одни обвинения в свой адрес
Моргенштерн высмеял еще одни обвинения в свой адрес
Оксана Федорова показала 8-летнюю дочь-балерину в образе Снегурочки
Оксана Федорова показала 8-летнюю дочь-балерину в образе Снегурочки

Еще по теме

Евгения Медведева публично поцеловала Даню Милохина
"Как первый секс": Милохин сравнил прокат с Медведевой с лишением девственности
В Сети подозревают, что у Дани Милохина есть секс-покровитель
Милохин и Медведева "занялись сексом" на столе в новом номере для "Ледникового периода"