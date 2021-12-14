Подтвердили роман? В сети обсуждают страстный поцелуй Дани Милохина и Евгении Медведевой на шоу "Ледниковый период"

Вадим Карасев

В сети появилось видео со съемок финала шоу "Ледниковый период", на которое попал страстный поцелуй Дани Милохина и Евгении Медведевой. В сети считают, что для постановочной части шоу он был слишком долгим и искренним, и теперь уверены, что так Даня и Женя дали понять, что у них роман.

Тиктокер и олимпийская фигуристка стали одной из ярких пар проекта, а многие уже успели окрестить их пару "принцем тиктока" и "принцессой льда", намекая и на возможный роман знаменитостей, слухи о котором обсуждают чуть ли не с первых прокатов.

Подозрения поклонников Даня и Женя активно провоцировали весь сезон: невинные поцелуи через ширму или маску Человека-паука уже появлялись в их номерах ранее, а Женя стала часто фигурировать и в видео Милохина для тиктока.

Сам Даня в новом интервью Forbes даже признался, что проект сильно изменил его.

Стал паинькой, спортсменом, зожником. Сейчас вообще нет времени на тусовки,

— сказал он.

Многие считают, что так позитивно на него повлияла именно Медведева, в которую тиктокер якобы сильно влюблен.





Евгения Медведева и Даня Милохин в шоу "Ледниковый период"

Ни Даня, ни Женя официально свой роман еще не подтверждали. Некоторые зрители "Ледникового периода" и вовсе считают, что все это не более чем пиар-ход, чтобы подогреть интерес к проекту, а также привлечь в аудиторию как можно больше фанатов Милохина, которые захотят следить за личной жизнью и "служебным романом" своего кумира. В эфир финал шоу выйдет 2 января.

Надя Бесчетникова