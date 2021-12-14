Показ Bully 2 должен был состояться на The Game Awards 2021





После The Game Awards 2021 некоторые игровые инсайдеры утверждают, что не все ожидаемые проекты были показаны. Так, появлялась информация, что Hogwarts Legacy должна была стать частью The Game Awards 2021, но вместо нее показали Wonder Woman от Monolith Productions. А инсайдер Том Хендерсон в Twitter сообщил, что не показали проект, про который никто и не говорил перед The Game Awards 2021.

По словам авторитетного игрового инсайдера Тома Хендерсона (часто дает точную информацию по играм серий Battlefield, Call of Duty, недавно рассказал до анонса дополнения Dawn of Ragnarök для Assassin’s Creed Valhalla некоторые детали о нем), в рамках The Game Awards 2021 должны были показать Bully 2. Он отмечает, что некоторые люди видели играбельную версию Bully 2 за несколько до The Game Awards 2021, но игру на мероприятии не показали. По словам Хендерсона, определенно вокруг франшизы «что-то происходит».

Some people saw a "Playable version" just a couple of weeks prior to TGA (not the canned version).



Like I said - Information is blurry atm. But I thought it was worth reporting on as there's something definitely "going on" to do with the series. — Tom Henderson (@_Tom_Henderson_) December 13, 2021



Возможно, показ Bully 2 сорвался в последний момент, и в ближайшее время Rockstar может анонсировать проект. К примеру, анонс может состояться в рамках PlayStation Experience — события, которое должно пройти позже в декабре.