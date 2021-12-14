Показали геймплей Trek To Yomi — игра будет в Game Pass в день релиза





Одна из игр, которую на прошлой неделе анонсировали для подписки Game Pass, это Trek To Yomi. Пока у проекта нет даты релиза, он должен выйти на Xbox One, Xbox Series X | S и PC в 2022 году.

Разработчики Trek To Yomi представили новый трейлер проекта, в котором можно видеть его геймплей. Вся игра будет выполнена в черно-белом стиле, и, как отмечают разработчики, проект максимально приближен к старым фильмам про самураев.

Watch this video on YouTube

Напомним, что Trek To Yomi — это игра, события в которой разворачиваются на территории Японии в 1850-е годы. Игрокам предстоит стать юным воином Хироки, который обещал защищать свой народ, но не справился с обещанием и отправляется в путешествие, чтобы наказать обидчиков.