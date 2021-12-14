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Показали геймплей Trek To Yomi — игра будет в Game Pass в день релиза

Показали геймплей Trek To Yomi — игра будет в Game Pass в день релиза


Одна из игр, которую на прошлой неделе анонсировали для подписки Game Pass, это Trek To Yomi. Пока у проекта нет даты релиза, он должен выйти на Xbox One, Xbox Series X | S и PC в 2022 году.

Разработчики Trek To Yomi представили новый трейлер проекта, в котором можно видеть его геймплей. Вся игра будет выполнена в черно-белом стиле, и, как отмечают разработчики, проект максимально приближен к старым фильмам про самураев.


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Напомним, что Trek To Yomi — это игра, события в которой разворачиваются на территории Японии в 1850-е годы. Игрокам предстоит стать юным воином Хироки, который обещал защищать свой народ, но не справился с обещанием и отправляется в путешествие, чтобы наказать обидчиков.

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По материалам: newxboxone

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