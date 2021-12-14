Polygon начнет сжигать часть комиссий вслед за Ethereum и Binance Smart Chain

Разработчики проекта Polygon (MATIC) развернули в тестовой сети Mumbai механизм сжигания части транзакционных комиссий по аналогии с обновлением EIP-1559 в сети Ethereum.

https://twitter.com/0xPolygon/status/1470657778368741376

В блокчейне второй по капитализации криптовалюты EIP-1559 активировали в ходе хардфорка London, который состоялся 5 августа 2021 года. Обновление ввело сжигание части комиссий в зависимости от загрузки сети и сократило волатильность цены газа.

Поскольку предложение токена сети MATIC имеет фиксированный объем в 10 млрд, любое сокращение количества доступных токенов окажет дефляционный эффект, отметила команда протокола.

Согласно анализу, предполагается, что годовое сжигание составит 0,27% от совокупной эмиссии MATIC.

https://forklog.com/chto-takoe-szhiganie-monet-i-kak-ono-vliyaet-na-tsenu/

В Polygon заявили, что дефляционный эффект принесет выгоду как валидаторам, так и делегаторам, поскольку они получают вознаграждение за обработку транзакций в токенах сети.

Пользователи dapps на блокчейне получат более предсказуемые цены на газ, отметили разработчики.

https://forklog.com/chto-takoe-polygon-matic/

1 декабря 2021 года сеть Binance Smart Chain также активировала механизм сжигания токенов в ходе хардфорка Bruno.

Ранее команда Polygon анонсировала новое решение второго уровня для Ethereum на основе технологии ZK-Rollups и выпустила его центральный компонент — виртуальную машину, использующую протокол zk-STARKs в качестве базовой системы доказательства.

По данным Ultrasound Money, на момент написания в сети Ethereum сожжено более 1,86 ETH.

Напомним, согласно сервису, предложение второй по величине криптовалюты в первой половине 2022 года достигнет максимума, а затем актив станет дефляционным.