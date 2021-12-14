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Последние два года депутатский корпус Иркутска дополняет бюджет различными статьями

Последние два года депутатский корпус Иркутска дополняет бюджет различными статьями

Спикер Иркутской думы Евгений Стекачев на посвященной итогам 2021 года пресс-конференции прокомментировал формирование и исполнение городского бюджета. Также он дал отчет по использованию каждым избирательным округом средств, полученных в рамках мероприятий, посвященных 360-летию Иркутска.

Евгений Стекачев подчеркнул, что последние два года депутатский корпус не просто одобряет бюджет, но и дополняет его различными статьями. По его словам, командная работа законодательной и исполнительной ветвей власти заключается в общей ответственности за принятие важных для города решений. Также это постоянный поиск компромиссов.

Спикер рассказал, что в уходящем году каждый депутатский округ получил дополнительно по десять миллионов рублей на благоустройство. В 2011 году было принято аналогичное решение. Тогда опыт признали позитивным. 

Евгений Стекачев отметил, что в 2011 жители активно включились в обсуждение того, куда следует направить допфинансирование. Люди проявляли инициативу, потому что почувствовали свою значимость в вопросах изменения родного города. 

Дополнительные средства направили на ремонт дорог внутри городских кварталов, на дороги в частном секторе, на закупку и обустройство детских площадок и другие нужды. В 2021 году иркутские депутаты внесли в главный финансовый документ города важные корректировки, которые помогли целому ряду школ и детских садов устранить предписания надзорных органов и отремонтировать здания. К началу года таких предписаний было более чем на 200 миллионов рублей. Тогда же в бюджете заложили примерно 30 миллионов рублей на их устранение.
 
Евгений Стекачев рассказал, что депутаты пришли к единому мнению, что проблему надо полностью «закрыть» за ближайшие пару лет. Для этого нужно значительно увеличить суммы. 

Евгений Стекачев:
— Была выделена рекордная сумма на эти цели — 115 миллионов рублей. Однако за те полгода, что устранялись одни замечания, появились новые предписания надзорных органов. Поэтому работа продолжится.

# Актуальные новости
По материалам: irk

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Последние два года депутатский корпус Иркутска дополняет бюджет различными статьями
Последние два года депутатский корпус Иркутска дополняет бюджет
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