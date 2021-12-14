Последние два года депутатский корпус Иркутска дополняет бюджет различными статьями

Спикер Иркутской думы Евгений Стекачев на посвященной итогам 2021 года пресс-конференции прокомментировал формирование и исполнение городского бюджета. Также он дал отчет по использованию каждым избирательным округом средств, полученных в рамках мероприятий, посвященных 360-летию Иркутска.

Евгений Стекачев подчеркнул, что последние два года депутатский корпус не просто одобряет бюджет, но и дополняет его различными статьями. По его словам, командная работа законодательной и исполнительной ветвей власти заключается в общей ответственности за принятие важных для города решений. Также это постоянный поиск компромиссов.

Спикер рассказал, что в уходящем году каждый депутатский округ получил дополнительно по десять миллионов рублей на благоустройство. В 2011 году было принято аналогичное решение. Тогда опыт признали позитивным.

Евгений Стекачев отметил, что в 2011 жители активно включились в обсуждение того, куда следует направить допфинансирование. Люди проявляли инициативу, потому что почувствовали свою значимость в вопросах изменения родного города.

Дополнительные средства направили на ремонт дорог внутри городских кварталов, на дороги в частном секторе, на закупку и обустройство детских площадок и другие нужды. В 2021 году иркутские депутаты внесли в главный финансовый документ города важные корректировки, которые помогли целому ряду школ и детских садов устранить предписания надзорных органов и отремонтировать здания. К началу года таких предписаний было более чем на 200 миллионов рублей. Тогда же в бюджете заложили примерно 30 миллионов рублей на их устранение.



Евгений Стекачев рассказал, что депутаты пришли к единому мнению, что проблему надо полностью «закрыть» за ближайшие пару лет. Для этого нужно значительно увеличить суммы.

Евгений Стекачев:

— Была выделена рекордная сумма на эти цели — 115 миллионов рублей. Однако за те полгода, что устранялись одни замечания, появились новые предписания надзорных органов. Поэтому работа продолжится.