«Праздник даров» в Sea of Thieves уже начался





Игроки в Sea of Thieves к праздничному сезону получили не только начало 5 сезона, но и временное игровое событие «Праздник даров», которое стартовало сегодня. Продлится событие до 27 декабря, и оно предлагает игрокам начать дарить друг другу подарки.

В рамках события «Праздник даров» игрокам в Sea of Thieves предлагается дарить другим командам добычу, тем самым зарабатывая бонусы и возможность получить эксклюзивные награды. Ниже можно посмотреть трейлер «Праздника даров» в Sea of Thieves.

httpv://www.youtube.com/watch?v=4x—PPb7AsU

Если в игре Sea of Thieves поговорить с Ларинной, можно получить еще и дополнительно в качестве бонуса бесплатный флаг события.

Игра Sea of Thieves доступна в подписке Xbox Game Pass.