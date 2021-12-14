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«Праздник даров» в Sea of Thieves уже начался

«Праздник даров» в Sea of Thieves уже начался


Игроки в Sea of Thieves к праздничному сезону получили не только начало 5 сезона, но и временное игровое событие «Праздник даров», которое стартовало сегодня. Продлится событие до 27 декабря, и оно предлагает игрокам начать дарить друг другу подарки.

В рамках события «Праздник даров» игрокам в Sea of Thieves предлагается дарить другим командам добычу, тем самым зарабатывая бонусы и возможность получить эксклюзивные награды. Ниже можно посмотреть трейлер «Праздника даров» в Sea of Thieves.

httpv://www.youtube.com/watch?v=4x—PPb7AsU

Если в игре Sea of Thieves поговорить с Ларинной, можно получить еще и дополнительно в качестве бонуса бесплатный флаг события.

Игра Sea of Thieves доступна в подписке Xbox Game Pass.

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По материалам: newxboxone

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