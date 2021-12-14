Преподаватели математики и IT-технологий в Пензенской области могут получить губернаторские гранты



Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко распорядился выделить региональные гранты учителям математики и IT-технологий для реализации образовательных проектов. Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования региона.

Планируется, что в течение года будет предоставлено десять грантов по 100 тысяч рублей, с помощью этих средств педагоги смогут осуществить собственные образовательные проекты.

«Это будет стимулировать наших учителей работать с детьми более активно и продуктивно. Важно, чтобы школьники не только показывали хорошие результаты на ЕГЭ, но и были заинтересованы участвовать и побеждать в предметных олимпиадах, создавать прочный задел знаний для получения специального образования», – подчеркнул Олег Мельниченко.

Заместитель председателя регионального кабинета министров Олег Ягов информировал, что регион принимает участие в пилотном проекте, впервые реализуемом в 2021 году Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации и платформой онлайн-обучения «Университет 2035». Это проект обучения школьников в возрасте 14 лет «живым» языкам программирования Python и Java.

«В Пензенской области есть очень хороший опыт работы в данном направлении, созданы методические рекомендации, которые используются не только в нашем регионе», – прокомментировал Олег Ягов.

Он отметил, что к участию в проекте можно привлечь не менее 600 школьников, обучение ведется дистанционно за счет федерального бюджета, программа составляет 144 академических часа. Олег Ягов обратил внимание на то, что подростки заинтересованы в изучении языков программирования в рамках этого проекта.

«IT-деятельность – это одно из важнейших направлений. В Пензенской области необходимо поддерживать углубленное преподавание точных наук. Прежде всего, это алгебра, геометрия, физика, химия, естественные науки», – резюмировал губернатор региона Олег Мельниченко.