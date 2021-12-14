Рекордный за 32 года снегопад прошёл в Москве

08:16 Автор: Иван Рощепий

Прошедший в ночь с понедельника на вторник снегопад в Москве оказался рекордным с 1989 года. На метеостанции ВДНХ в осадкомер попало девять миллиметров осадков, сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«В Москве выпало 20 процентов месячной нормы осадков! <...> Так, на базовой столичной метеостанции ВДНХ в осадкомер попало девять миллиметров осадков, в центре города, на Балчуге, — 11 миллиметров, в Тушино — 10 миллиметров», — написал синоптик в своём Instagram.

По его словам, «таких мощных снегопадов на опорной метеостанции ВДНХ в этот день не было с 1989 года, когда метеорологи тоже зафиксировали 9,9 миллиметра» осадков.

Синоптики рассказали о погоде в Москве на неделе

Тишковец отметил, что самые сильные этой зимой аномальные снегопады зафиксированы в столице в результате влияния активного волнового атмосферного фронта. Больше всего снега — 12 миллиметров — выпало в Новой Москве в Михайловском и в подмосковном Долгопрудном, добавил он.

Синоптик напомнил, что до этого рекордным по количеству осадков было 7 декабря. Тогда снегопад в столице стал самым сильным за последние 72 года. Он добавил, что норма осадков для декабря составляет 56 миллиметров.

Ранее метеоролог Александр Шувалов рассказал телеканалу «360», что москвичей «ждут погодные кочки и ухабы».

Не менее нестабильная погода ожидается в Санкт-Петербурге, сообщил, в свою очередь, синоптик Валерий Малинин. Об этом пишет «Царьград».

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