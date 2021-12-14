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России нужно больше 124 тысяч квалифицированных иностранных работников

России нужно больше 124 тысяч квалифицированных иностранных работников

Тема: Постановления правительства


02:07  Автор: Марина Третьякова



В 2022 году потребность страны в иностранных работниках составит 124 007 человек. Речь идёт только о мигрантах, которые прибывают в Россию по визе. Это определено постановлением Правительства, которое вступает в силу 14 декабря.

Кабмин ежегодно определяет максимальное число иностранцев из «визовых» стран, которым дадут разрешение на работу в России. В этом году потребность была меньше — 101 871 человек.

В этом же документе определены сферы занятости, где востребованы иностранцы, и максимальное число «импортных» работников в каждой из них. Список таких профессий по сравнению с текущим годом не изменился.

России потребуется больше иностранных горняков и моделей


В 2022 году больше всего понадобится специалистов по горным, строительным и монтажным работам — 37 970 человек. На втором месте рабочие металлообрабатывающей и машиностроительной промышленности — 18 750 человек. Также в России ждут квалифицированных рабочих других промышленных предприятий — всего 18 383 человека. 

Кроме того, заработать в России могут иностранные водители, машинисты, слесари-сборщики оборудования, продавцы, инженеры, а также работники сельского, лесного, рыбного и охотничьего хозяйства. Кроме того, будут востребованы зарубежные руководители, натурщики и модели.


Также читайте о том, какие законы вступают в силу в декабре.



#мигранты #промышленность #строительство


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# Экономика / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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