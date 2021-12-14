Россиянам без суда спишут более двух миллиардов долгов
Почти шесть тысяч россиян воспользовались процедурой внесудебного банкротства, более 3,5 тысячи из них уже избавились от долгов на сумму 1,23 млрд рублей. В целом, после прошествия шестимесячного срока по оставшимся заявлениям, власти планируют списать обязательства на сумму более 2 млрд рублей, заявил замглавы Минэкономразвития Илья Торосов.
"По итогам ноября доля запущенных процедур от общего количества обратившихся в МФЦ увеличилась до 54 процентов", - отметил он.
В прошлом году этот показатель составлял 30%. По словам руководителя проекта "Федресурс" Алексея Юхнина, рост произошел в основном за счет сокращения количества отказов. В завершенных процедурах средняя сумма долга составляет 351,4 тыс. рублей, уточнили в организации.
По информации издания "Известия", количество процедур внесудебного банкротства граждан с задолженностью перед Сбербанком остается стабильным - сейчас ее проходят около 1 тыс. человек. В ПСБ, Росбанке, РНКБ, "Открытии", Райффайзенбанке и "Зените" доля таких клиентов не увеличилась.
Ранее Ruposters писал, что Верховный суд предложил взыскивать налоговые долги с граждан во внесудебном порядке.