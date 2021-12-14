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Россиянам без суда спишут более двух миллиардов долгов

Россиянам без суда спишут более двух миллиардов долгов

Почти шесть тысяч россиян воспользовались процедурой внесудебного банкротства, более 3,5 тысячи из них уже избавились от долгов на сумму 1,23 млрд рублей. В целом, после прошествия шестимесячного срока по оставшимся заявлениям, власти планируют списать обязательства на сумму более 2 млрд рублей, заявил замглавы Минэкономразвития Илья Торосов.

"По итогам ноября доля запущенных процедур от общего количества обратившихся в МФЦ увеличилась до 54 процентов", - отметил он.

В прошлом году этот показатель составлял 30%. По словам руководителя проекта "Федресурс" Алексея Юхнина, рост произошел в основном за счет сокращения количества отказов. В завершенных процедурах средняя сумма долга составляет 351,4 тыс. рублей, уточнили в организации.

По информации издания "Известия", количество процедур внесудебного банкротства граждан с задолженностью перед Сбербанком остается стабильным - сейчас ее проходят около 1 тыс. человек. В ПСБ, Росбанке, РНКБ, "Открытии", Райффайзенбанке и "Зените" доля таких клиентов не увеличилась.

Ранее Ruposters писал, что Верховный суд предложил взыскивать налоговые долги с граждан во внесудебном порядке.

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По материалам: uposters.ru

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